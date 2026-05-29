Piden prisión preventiva contra dueño de la tienda china por supuesta agresión a su pareja

El Ministerio Público solicitó este viernes ante un tribunal del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra el empresario de origen chino Po Xie, propietario de la reconocida tienda Mudan, acusado de ejercer violencia de género contra su pareja, en un hecho ocurrido en el sector Gazcue, del Distrito Nacional.

Según una nota de la Procuraduría, el imputado agredió física, psicológica y verbalmente a su pareja, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, representado por el procurador fiscal Guillermo Soriano, adscrito a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional.

El expediente establece que el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la residencia que ambos compartían.

Según la investigación, la víctima se encontraba en la vivienda cuando el imputado ingresó utilizando su llave de acceso y tomó una funda plástica para recoger sus artículos personales. Posteriormente, el imputado tomó el celular de la víctima y lo lanzó al piso.

Manipulación emocional

El Ministerio Público establece además que el imputado se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y manifestó a la víctima que se autolesionaría para alegar que ella lo había agredido.

Indica que ante la situación, un hijo menor de edad de la víctima dio la voz de alerta a su abuela, quien, posteriormente, contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Luego, el imputado y la víctima descendieron al parqueo de la torre, donde una patrulla de la Policía Nacional los encontró en medio de una discusión, procediendo a trasladarlos a la sede de violencia de género y al arresto en flagrante delito del imputado.

El informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima ha sufrido violencia física, psicológica y verbal por parte del imputado y que se encuentra en riesgo de continuidad de la violencia.

Calificación jurídica

El Ministerio Público ha otorgado al hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales C y D, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 89 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La audiencia, inicialmente programada para este viernes, fue pospuesta por la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para el próximo martes, 2 de junio, a las 9:00 de la mañana.

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