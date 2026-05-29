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prisión preventiva militar San Francisco de Macorís
prisión preventiva militar San Francisco de Macorís

Dictan tres meses de prisión preventiva a militar acusado por muerte de adolescente

El imputado habría provocado la caída del menor mientras se desplazaba en una motocicleta

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Dictan tres meses de prisión preventiva a militar acusado por muerte de adolescente
El imputado es Railyn Santos, señalado por las autoridades como responsable de la muerte de Ángel Manuel Luna, de 16 años de edad. (FUENTE EXTERNA)

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte dictó tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un miembro del Ejército de República Dominicana (ERD), acusado de provocar la muerte de un adolescente durante una intervención en San Francisco de Macorís.

El imputado es Railyn Santos, señalado por las autoridades como responsable de la muerte de Ángel Manuel Luna, de 16 años de edad.

De acuerdo con el expediente, el militar dirigía una unidad integrada por miembros de la Policía Nacional y del Ejército que interceptó al menor el pasado viernes 22 de este mes en una de las principales vías de la ciudad.

Las investigaciones preliminares establecen que el adolescente cayó al pavimento luego de que los uniformados intentaran detenerlo mientras se desplazaba en una motocicleta.

A consecuencia del impacto, el menor sufrió múltiples lesiones que posteriormente le causaron la muerte.

  • El hecho quedó captado por cámaras de seguridad.
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Medida de coerción y situación legal del imputado

En las imágenes se observa el momento en que miembros de la patrulla se atraviesan en medio de la vía para detener al joven, quien terminó cayendo de la motocicleta.

El tribunal no informó, al concluir la audiencia, en cuál centro de reclusión deberá cumplir la medida de coerción el imputado.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.