MP apelará el no ha lugar a favor de exministros acusados de corrupción

El director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, a su salida del tribunal habla con los medios de comunicación. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, anunció el viernes que el Ministerio Público apelará el auto de no ha lugar dictado a favor de los exministros Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y otros imputados en el presunto caso de corrupción administrativa en perjuicio del Estado.

A su salida del tribunal, Camacho criticó la decisión de la jueza Altagracia Ramírez y sostuvo que una simple lectura de la resolución evidencia una "errónea apreciación de las pruebas".

"El tribunal no valoró correctamente las pruebas. Excluyó testimonios clave de Ramón Emilio Jiménez (Mimilo), Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña, los cuales constan en las grabaciones de las audiencias y ni siquiera fueron referidos por la magistrada para fundamentar el no ha lugar", afirmó.

El procurador adjunto también cuestionó lo que consideró contradicciones en la decisión judicial y señaló supuestas irregularidades en la valoración de las evidencias presentadas contra los imputados favorecidos.

"Hablamos de un documento en el que el tribunal validó firmas de personas cuyos nombres fueron escritos letra por letra, incluyendo a personas que ya estaban fallecidas. Es evidente la contradicción en la observancia y apreciación de la prueba", enfatizó.

Recordó que el tribunal acogió parcialmente la acusación del Ministerio Público al enviar a juicio de fondo a 40 de los encartados incluidos en el expediente, entre ellos el exministro de Hacienda Donald Guerrero. Sin embargo, insistió en que los 45 imputados debieron ser enviados a juicio.

No obstante, valoró como positiva la decisión de llevar a juicio a la mayoría de los acusados. Indicó que, de las 40 personas físicas y jurídicas que permanecían en el proceso, 35 fueron enviadas a juicio de fondo, incluidos Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward.

"Treinta y cinco personas de las 40 incluidas en esta etapa han sido enviadas a juicio. Eso representa un avance importante. Aun así, el Ministerio Público apelará porque entiende que todos debieron enfrentar un juicio de fondo", concluyó.

Auto de no ha lugar

La jueza Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias. Mientras ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero, Ángel Lockward y otros imputados señalados por el órgano acusador.