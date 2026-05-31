Caen dos vinculados a cargamento de 1.7 toneladas de cocaína incautadas en Pedernales

Agentes de la DNCD durante el operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Las autoridades arrestaron a dos hombres en Barahona vinculados al cargamento de 1.7 toneladas de cocaína decomisado en abril pasado frente a las costas de Pedernales, durante una serie de operativos encabezados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público.

Las unidades operativas, dispusieron de dos allanamientos de manera simultánea, en residencias del municipio de la Ciénega, de la referida provincia, en el marco de la ofensiva operativa para desmantelar las estructuras de narcotráfico que operan en la región sur del país.

En las intervenciones fueron arrestados dos dominicanos. Según informes, forman parte de esta estructura criminal, cuyo modo operativo es traer drogas a costas de la República Dominicana, en narcolanchas, procedentes de Sudamérica.

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Los equipos actuantes ocuparon un vehículo tipo buggy, un celular, una porción de un vegetal que aparenta ser marihuana, un celular, un DVR, documentos y otras evidencias vinculantes con la investigación, relacionadas al decomiso del alijo.

En abril de este 2026, las autoridades, en medio de una persecución en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudille en Pedernales, confiscaron un alijo de 1.7 toneladas de cocaína.

Por el caso hay detenidos colombianos, venezolanos y dominicanos, mientras se avanza en la investigación para determinar si hay otros involucrados.