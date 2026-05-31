Defensa de Peralta afirma fallo de no ha lugar confirma las debilidades estructurales del expediente

El equipo de defensa del exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, afirmó hoy que el fallo de no ha lugar emitido el viernes a favor de su defendido es un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del expediente presentado por el Ministerio Público, el cual —según indicaron— estuvo sustentado desde el inicio en relatos, interpretaciones y afirmaciones carentes de soporte probatorio verificable, además de un testimonio fabricado completamente contradictorio.

Aseguró que el fallo, emitido por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Altagracia Ramírez, confirma la ausencia total de pruebas objetivas y vinculantes que comprometieran la responsabilidad penal de su defendido.

"Este fallo pone de manifiesto una verdad jurídica ineludible: nadie puede ni debe ser enviado a un juicio de fondo cuando el expediente carece de elementos probatorios reales. La presunción de inocencia no puede ser desplazada por narrativas mediáticas ni por percepciones alejadas de la evidencia", expresaron mediante un comunicado los abogados Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez.

Con el fallo dictado la noche del viernes concluyó la etapa preliminar de este caso que persigue una estructura acusada de sustraer más de 19,000 millones de pesos en perjurio del Estado dominicano.

La magistrada Ramírez de la Cruz dictó autos de no ha lugar a favor de Peralta, del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y de otros tres imputados. Sin embargo, el exministro de Hacienda Donald Guerrero, señalado por el Ministerio Público como una de las piezas centrales del caso, no fue favorecido con la misma decisión.

La barra de defensa de Peralta reiteró que, durante todo el proceso, fueron expuestas auditorías, certificaciones oficiales, documentos financieros y otros elementos que demostraban la inexistencia de actos ilícitos atribuibles a Peralta, así como la falta de vinculación directa con los hechos imputados.

Evidencias presentadas y argumentos de la defensa

"Muchos de los propios documentos y certificaciones incorporados por el Ministerio Público terminaron favoreciendo el descargo del señor José Ramón Peralta Fernández, al evidenciar su correcto proceder y la ausencia de elementos que comprometieran su responsabilidad penal," resaltó la defensa.