Ministerio Público solicita prisión preventiva contra 12 hombres por tráfico internacional de armas

Ejemplar de arma de fuego a modo de ilustración. ( SHUTTERSTOCK )

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra 12 hombres imputados de integrar una estructura criminal dedicada al tráfico internacional, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego.

Los imputados son: Juan Francisco Morel Díaz (Arismendy o Bobi), Wilson Manuel Abreu Disla (Wilson), Hery Miguel Ángel Paulino Marmolejos, José Vidal Pérez Mercado (Jochi), Carlos José María Henríquez Valdez y Edward Francisco Tejada Fernández. También, José Luis Vignieri Rodríguez (Luisito Vignieri), Edwin Fausto Veloz Almánzar (Momo), Jonathan Orlando Carela Montilla, Pablo Sánchez Arnau (Alemán), Joel Rafael González Martínez y Brian Vignieri Dilone.

El órgano persecutor fundamenta la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del proceso en más de 50 elementos de prueba documentales, periciales, materiales y testimoniales obtenidos durante la investigación, además de la cantidad de imputados involucrados, la gravedad de los hechos investigados y el amplio volumen de evidencias recopiladas.

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De acuerdo con la solicitud presentada, los imputados integraban una estructura dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización y posesión ilegal de armas de fuego y sus accesorios, las cuales eran ingresadas clandestinamente al territorio dominicano para su posterior venta de manera ilícita.

Investigación y arrestos

El expediente establece que la investigación inició a raíz del arresto en flagrante delito de Brayan Jesús Gil Pérez, ocurrido el 3 de diciembre de 2025, en el sector Miraflores, del Distrito Nacional.

Según la investigación, al momento de su arresto le fueron ocupadas cinco armas de fuego tipo pistola, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.

Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público realizó análisis técnicos, extracción forense de información de dispositivos electrónicos, labores de inteligencia, vigilancia, entrevistas, seguimientos e interceptaciones telefónicas.

Las pesquisas permitieron establecer vínculos entre Brayan Jesús Gil Pérez y la estructura criminal investigada. Asimismo, durante el proceso investigativo, este manifestó que las armas ocupadas le fueron entregadas por instrucciones de José Vidal Pérez Mercado (Jochi), quien, según se ha establecido, coordinó el traslado del armamento para ser entregado a Jonathan Orlando Carela Montilla.

A partir de las informaciones obtenidas y de las interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, los investigadores lograron individualizar la participación y el nivel de vinculación de los imputados dentro de la presunta red criminal.

Allanamientos y evidencias

Como resultado de las diligencias realizadas, el Ministerio Público obtuvo las autorizaciones judiciales correspondientes y ejecutó, en coordinación con miembros de la Policía Nacional, 11 allanamientos simultáneos en las residencias de los imputados, donde fueron apresados.

Durante las intervenciones fueron ocupadas armas de fuego cortas y largas, municiones de distintos calibres, cargadores, accesorios tácticos y otros objetos vinculados al tráfico ilícito de armas. Entre las evidencias incautadas figuran: pistolas, revólveres, una escopeta calibre 12, piezas y partes de fusiles, cientos de municiones, cargadores de alta capacidad, miras telescópicas y chalecos antibalas.

Asimismo, fueron ocupados dispositivos electrónicos, registros con anotaciones de transacciones de armas, dinero en efectivo y vehículos que habrían sido utilizados por la organización.

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Durante el allanamiento realizado en la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla fueron ocupadas sustancias controladas. Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinaron que se trataba de 71.44 gramos de cocaína clorhidratada y 52.11 gramos de cannabis sativa (marihuana).

De igual manera, durante el allanamiento realizado en la residencia de José Luis Vignieri Rodríguez fueron ocupadas armas de fuego, municiones, sustancias presumiblemente narcóticas, equipos electrónicos y otras evidencias.