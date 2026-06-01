Dictan 30 días de medida cautelar a tres adolescentes por homicidio de menor bajo tutela de Conani

El abogado de la familia de la víctima, Féliz Prensa. ( DIARIO LIBRE )

La jueza Nicol Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, dictó este lunes 30 días de medida cautelar de internamiento provisional a tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, acusadas de la muerte de otra menor que se encontraba bajo la tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La medida deberá ser cumplida en el Instituto Preparatorio de Señoritas de Villa Consuelo mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

El abogado de la familia de la víctima, Feliz Prensa, informó que las adolescentes enfrentan una acusación provisional de homicidio y que, hasta el momento, se desconocen las circunstancias que habrían originado el hecho.

"Realmente, en este momento no sabemos. Más adelante las investigaciones van a sacar la verdad", manifestó al salir de la audiencia en la Ciudad Judicial en Santo Domingo Este.

Testigo

Explicó que existe una testigo considerada esencial para el esclarecimiento del caso, cuyo testimonio será obtenido mediante una entrevista en cámara Gesell.

Asimismo, indicó que la familia solicitó al tribunal la entrega del cuerpo de la adolescente fallecida, debido a que aún no había sido entregado a sus parientes. Según afirmó, la jueza ordenó que se procediera con la entrega.

El abogado señaló que tanto las tres imputadas como la víctima se encontraban bajo la protección de Conani al momento de los hechos.

Hubo intención de dañar

De acuerdo con el representante legal, el Ministerio Público sostiene que hubo intención de causar daño a la menor, aunque las adolescentes se acogieron a su derecho de guardar silencio durante la audiencia.

Prensa recordó que, aunque el homicidio contempla penas de hasta 20 años de prisión para adultos, al tratarse de menores de edad el caso se rige por una legislación especial, que establece sanciones de entre cinco y ocho años de privación de libertad en caso de una eventual condena.