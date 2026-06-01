Defensa de Gonzalo dice apelación no prosperará y la de Peralta resalta la debilidad de la acusación

El exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, abraza a miembros de su defensa tras recibir un no ha lugar de la jueza Altagracia Ramírez el viernes 29 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, afirmó ayer que cualquier apelación contra el descargo del exfuncionario seguirá careciendo de fundamento jurídico y correrá la misma suerte que la imputación inicial. Esta fue desestimada en el fallo del pasado viernes, en el que se rechazó la acusación de presunta corrupción.

De manera similar se expresaron los abogados del exministro Administrativo de la Presidencia (2012-2020), José Ramón Peralta, quienes atribuyeron a "debilidades estructurales del expediente" que también este fuera favorecido con un no ha lugar por la jueza.

La magistrada Altagracia Ramírez, además, rechazó la acusación del Ministerio Público contra otros tres imputados: Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero; Marcial Reyes y la notario Rosa Arias Ruiz.

Sin embargo, Ramírez dictó apertura a juicio de fondo contra más de veinte imputados y diez empresas debido a que determinó que sí habían "elementos de pruebas aportados suficientes para justificar la probabilidad de una condena en esa etapa".

El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, adelantó el mismo viernes que apelarán el descargo a favor de los dos exministros y los otros tres imputados.

Según la acusación, estos habrían desarrollado una red que utilizó recursos del Estado para realizar pagos irregulares a particulares y financiar actividades políticas, provocando un perjuicio económico que las autoridades estiman en miles de millones de pesos. La investigación sostiene que los imputados habrían gestionado expropiaciones y acuerdos de pago de manera irregular para beneficiar a determinadas personas.

Los cargos contra ocho de los principales imputados https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232524-1357b4d4.png DONALD GUERRERO Exministro de Hacienda. Alegadamente participó "en delitos de soborno, desfalco, estafa contra el Estado", facilitando el pago de "41,185,964,839.76 pesos de los fondos públicos", en "provecho de la organización criminal".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232536-ed09c778.png ÁNGEL LOCKWARD Abogado enviado a juicio. Se le acusa de asociarse con otros imputados para agilizar el pago de las expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública "sin cumplir los requisitos mínimos". Se le señala incluso de usar "documentos falsos, firmados por personas fallecidas".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232550-0b2c914f.png LUIS MIGUEL PICCIRILLO Exdirector del CEA. Va a juicio de fondo imputado de fraude en la compra de los terrenos de esa institución "a través de la percepción de sobornos para la realización de dichos actos".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232557-505265ce.png GONZALO CASTILLO Exministro de Obras Públicas y excandidato presidencial, descargado por el tribunal. El Ministerio Público lo imputa de corrupción, violación a la ley de partidos políticos, soborno y lavado de activos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232602-76e0e419.png DANIEL OMAR DE JESÚS CAAMAÑO Excontralor general, enviado a juicio de fondo. Se le señala de "recibir pagos por soborno de parte de Fernando Crisóstomo Herrera" para la autorización de libramientos irregulares.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232616-5c9f24be.png JOSÉ RAMÓN PERALTA Exministro Administrativo de la Presidencia. Es uno de los cinco descargados por la jueza, que rechazó la acusación de corrupción, soborno y lavado de activos que el Ministerio Público presentó en su contra.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232625-bc9d97b0.png PRINCESA ALEXANDRA GARCÍA MEDINA Exfuncionaria de Hacienda, irá a juicio de fondo. Se le acusa de presuntamente recibir un apartamento valorado en más de 160 mil dólares y "dos millones de pesos en efectivo" mensuales".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232628-b02e99a1.png CLAUDIO SILVER PEÑA Exdirector de Catastro. También pasará a juicio de fondo por presuntamente incurrir en irregularidades en tasaciones, cesiones de créditos y pagos por expropiaciones de terrenos para favorecer a sociedades comerciales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/01/screenshot-2026-05-31-232638-bc50b96e.png ALDO ANTONIO GERBASI FERNÁNDEZ Asistente de Donald Guerrero. Enviado a juicio. Supuestamente falsificó la firma de una víctima en varios documentos, incluyendo contratos de cesión de crédito a favor de otros acusados.

Enfrentarán juicio de fondo

El grupo de los más de treinta acusados, entre personas físicas y jurídicas que se enfrentarán a un juicio de fondo, en el que podrían ser condenados o absueltos, lo encabeza el exministro de Hacienda y los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente.

También los abogados Ángel Lockward y Juan Tomás Polanco Céspedes, Princesa Alexandra García Medina —quien se desempeñaba como coordinadora técnico administrativa de Hacienda—, y la pareja de esposos Ramón David Hernández y Yahaira Brito Evangelista. Asimismo, el exasesor legal de Donald Guerrero, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, y el excontralor general Daniel Omar de Jesús Caamaño Santana. También, Roberto Santiago Moquete, Omar Manuel Miqui Arias, Agustín Mejía Ávila, Alejandro Antonio Constanzo Sosa y Kimberly Zayas Martínez.

Igualmente, pasan a la fase de juicio Edwin Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Sahina Mejía Cintrón, Nathaly Hernández Guzmán, Marino Cabrera Ramón, Manuel Milcíades Morilla Soto y Manuel Milcíades Morilla Gil.

En tanto que las empresas contra las que el Ministerio Público (MP) pudo presentar pruebas con las que podrían ser condenadas en la siguiente etapa son Ángel Lockward & Asociados, S.R.L., Fundación de Estudios Económicos y Políticos; Financiamiento de Papeles de Créditos, S.R.L., E Intercaribe Mercantil, S.A.S., Miqui Trade, S.R.L., Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., Britza Inversiones y Construcciones, S.R.L., Brimart Comercial, BM, S.R.L., Bribae Dominicana, S.R.L., Fincas de Recreo Villa Mella, S.R.L., Inmobiliaria Santa Bárbara, S.R.L. y Desarrollos Rurales, S.R.L.

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Abogados de Guerrero hablarán el martes

Los abogados Eduardo Núñez y María del Pilar, quienes encabezan la defensa de Donald Guerrero, dijeron que fijarán su posición mañana martes cuando concluyan de leer la sentencia que tiene más de 3,000 páginas.

Ayer, los juristas Pedro Balbuena, Santiago Rodríguez y Emery Rodríguez aseguraron que la decisión judicial a favor de José Ramón Peralta "representa un reconocimiento claro de las debilidades estructurales del expediente presentado por el Ministerio Público". Según indicaron, la acusación estuvo sustentada desde el inicio en relatos, interpretaciones y afirmaciones carentes de soporte probatorio verificable.

En tanto que Nassef Perdomo Cordero, parte del equipo de defensa de Gonzalo Castillo, dijo que la decisión de la jueza confirmó lo que han argumentado en los tres años que lleva el caso de presunta corrupción: que el exministro de Obras Públicas "no debió nunca ser imputado". "Se trató de una acusación sin ningún sustento que, por su evidente arbitrariedad, debilita la confianza en las instituciones", insistió.

Dijo que el Ministerio Público tiene todo el derecho de apelar, "pero su acusación seguirá careciendo de sustento, por lo que el destino será el mismo".

"Voy con to'"

Gonzalo Castillo, quien fue candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el 2020, anunció inmediatamente después del fallo que fue preparado a la audiencia para "decirle al país: ¡Que voy con to´!, en la búsqueda, nueva vez, de la Presidencia de la República.

PC saluda juicio de fondo para gran mayoría La organización Participación Ciudadana (PC) dijo ayer que se mantiene leyendo de manera íntegra la sentencia del caso de presunta corrupción que, hasta el momento, es el que envuelve la mayor cantidad de dinero, alegadamente sustraído a los contribuyentes, de todos los expedientes que se han sometido en los últimos cinco años. No obstante, se adelantó a saludar que el proceso haya avanzado "a juicio de fondo para la gran mayoría de los imputados". PC informó, en su cuenta de X que elaborará un informe especial sobre el contenido y el alcance de la decisión de la magistrada. ¿Quién es la jueza Juana Ramírez? Tiene 43 años de edad y labora en el Poder Judicial desde hace veinte. Como jueza tiene 12 años, según un comunicado del Poder Judicial el pasado sábado.