Ministerio Público acusa de homicidio a tres menores por caso de adolescente fallecida en Conani

Sala de la Ciudad Judicial de Santo Domingo donde se celebró la audiencia contra las menores acusadas de homicidio en el caso de la adolescente fallecida en Conani. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI )

El Ministerio Público otorgó la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario a las tres menores implicadas en la muerte de una adolescente mientras permanecían bajo tutela del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

El órgano persecutor indicó que en la solicitud de medida cautelar que, de acuerdo con las pruebas y testimonios, las menores infringieron los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano.

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La Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo determinó este lunes que existen elementos de prueba suficientes para sostener, con razonabilidad, la calificación jurídica en el caso.

Por tal razón, las adolescentes involucradas, de 14, 16 y 17 años de edad, recibieron este lunes 30 días de medida cautelar consistente en internamiento provisional.

Las implicadas deberán cumplir la medida en el Instituto de Señoritas de Villa Consuelo.

El expediente establece que la causa de la muerte de la adolescente de 14 años fue asfixia por ahorcadura, supuestamente provocada por las tres acusadas.

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El Ministerio Público solicitó una entrevista urgente en Cámara Gesell para otra menor que se encuentra en condición de testigo.

Según el documento, la testigo narró que las menores invitaron a la víctima al baño con el alegado de "darle una sorpresa". Dijo que como no fue invitada, continuó durmiendo, y al despertar tiempo después, observó que la cama de la occisa estaba vacía, y "aproximadamente una hora más tarde, se levantó y observó a la víctima tendida en el piso", por lo que dio la voz de alerta a las cuidadoras del hogar de paso ubicado en San Antonio de Guerra, Santo Domingo Este.

De acuerdo con el expediente, las imputadas ahorcaron a la víctima y la bajaron del camarote para simular que se "cayó de la cama".

Contexto familiar y traslado de la víctima

La adolescente hallada muerta tenía menos de dos semanas en el hogar de paso, adonde fue trasladada desde un hospital.

De acuerdo con las declaraciones de un tío, su sobrina residía anteriormente en Pedernales, pero fue trasladada a Santo Domingo por algunos parientes.

Explicó que la madre de la víctima padece trastornos mentales y que su padre falleció hace varios años.

Bajo ese contexto familiar, la menor residía en Santo Domingo, en un principio con unos primos y luego con una prima.

En esa última residencia, según las declaraciones del tío, la adolescente presentó un dolor de cabeza y manifestó haberse tomado una "pastilla", por lo que fue trasladada a un centro médico.

El pariente aseguró que tiempo después, Conani la retiró del hospital sin el consentimiento de los familiares y sin ofrecer una explicación sobre el traslado.

La menor ingresó al Sistema Nacional de Protección el 15 de mayo y el 24 del mismo mes fue encontrada sin vida mientras estaba bajo tutela estatal.

Por el caso, los parientes de la víctima exigen justicia, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones.

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