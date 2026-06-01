La noche de fiesta que terminó con un hombre muerto y su esposa condenada a 20 años de prisión

La mujer deberá cumplir la condena en la cárcel pública San Fernando de Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

Víctor Alfonso Then Acosta murió en la madrugada del 29 de abril de 2024, luego de ser atacado con un cuchillo por su pareja, Yafreisy Pimentel Santos, a la entrada de la vivienda donde ambos convivían en el sector Santa Lucía, municipio Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi.

Las primeras versiones del caso indicaron que la pareja había regresado de una fiesta antes de que se produjera una discusión entre ambos. Horas después, Then Acosta estaba muerto y Pimentel Santos se entregó a la Policía Nacional.

El Ministerio Público sostuvo en el juicio que la mujer utilizó un arma blanca, tipo cuchillo, para agredir a su pareja durante la madrugada. La herida le provocó la muerte.

Según la acusación acogida por el tribunal, Pimentel Santos fue quien inició el ataque de manera mortal a Then Acosta.

La investigación

La investigación estuvo a cargo del procurador fiscal Francis Peña Sabes y de la fiscalizadora de Las Matas de Santa Cruz, María V. Taveras. En audiencia, las procuradoras fiscales Yelissa Cabrera e Ybelca Castillo presentaron las pruebas contra la acusada.

El Tribunal Colegiado de Montecristi, integrado por los jueces Mercedes Reyes, Ranciel Castillo y Ana Virginia Rodríguez, declaró culpable a Pimentel Santos de homicidio voluntario.

La condena fue de 20 años de prisión, conforme a los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano. La pena deberá cumplirla en la cárcel pública San Fernando de Montecristi.

El caso quedó registrado entre los homicidios de hombres muertos a manos de sus parejas durante 2024, una categoría menos frecuente en las estadísticas de violencia íntima, pero no inexistente.