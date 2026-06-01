Ratifican la condena de 20 años a John Kelly Martínez por la muerte de Esmeralda Richiez

Sentado en audiencia el imputado, John Kelly Martínez condenado a 20 años de prisión por la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, quien era su alumna. ( FUENTE EXTERNA )

La Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís ratificó la condena de 20 años de prisión impuesta a John Kelly Martínez por la muerte de la adolescente Esmeralda Richiez, ocurrida en febrero de 2023 en el distrito municipal La Otra Banda, en Higüey, provincia La Altagracia.

La información fue ofrecida por el abogado de la familia de la víctima, Silvestre Antonio Rodríguez, quien explicó que la decisión fue leída el viernes, dejando firme la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de La Altagracia.

Indicó que la Corte confirmó íntegramente la pena impuesta a Martínez, quien fue hallado culpable por los hechos que provocaron la muerte de la adolescente de 16 años.

Rodríguez señaló que retirará la sentencia escrita está semana, aunque la decisión del tribunal ya fue dada a conocer oficialmente.

Antecedentes del caso

El caso de Esmeralda Richiez conmocionó a la sociedad dominicana tras los hechos ocurridos el 12 de febrero de 2023 en la comunidad Vista Alegre, del distrito municipal La Otra Banda, en Higüey.

Según la investigación del Ministerio Público, la adolescente salió de su residencia en compañía de John Kelly Martínez, quien era su profesor, así como de Rubiel Morillo Martínez y otras personas. Horas después regresó a su vivienda presentando complicaciones de salud y al día siguiente fue encontrada sin vida por sus familiares.

La acusación presentada por el Ministerio Público estableció que Esmeralda Richiez fue sometida a una relación sexual violenta que le provocó laceraciones, lesiones internas y un sangrado severo. De acuerdo con los informes forenses incorporados al expediente, esas lesiones desencadenaron un shock hemorrágico que causó su muerte.

Luego de más de un año de proceso judicial, el Tribunal Colegiado de La Altagracia condenó a John Kelly Martínez a 20 años de prisión el 14 de marzo de 2024. Además, dispuso el pago de una indemnización a favor de los familiares de la víctima.

Estado actual del proceso contra Rubiel Morillo

Con la decisión emitida por la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, la condena queda ratificada en segunda instancia.

Por otra parte, Silvestre Antonio Rodríguez informó que continúa abierto el proceso judicial contra Rubiel Morillo Martínez, señalado por el Ministerio Público como presunto cómplice en el caso.

Explicó que, en una etapa inicial, un tribunal de instrucción dictó un auto de no ha lugar a favor de Morillo Martínez. Sin embargo, esa decisión fue recurrida por la parte querellante y el Ministerio Público, logrando que la Corte de Apelación la revocara y ordenara su reincorporación al proceso.

Posteriormente, la defensa recurrió la decisión ante la Suprema Corte de Justicia mediante un recurso de casación. No obstante, el alto tribunal confirmó la decisión de la Corte, estableciendo que existen elementos suficientes para que enfrente un juicio de fondo.

Tras esa decisión, el expediente fue remitido nuevamente a la provincia La Altagracia para que continúe el proceso judicial correspondiente.

Rodríguez informó que actualmente verifica ante el Tribunal Colegiado de Higüey si el expediente ya fue recibido y si existe una fecha fijada para el conocimiento de la audiencia.

El abogado explicó que la Suprema Corte confirmó la decisión que ordena que Rubiel Morillo Martínez sea juzgado por los tribunales de La Altagracia, por lo que el proceso continúa pendiente de conocerse en el fondo.

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