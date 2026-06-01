Sigue hoy la audiencia por la muerte de menor en Conani

La audiencia sobre la muerte de la menor en Conani de Guerra será retomada a las 2:00 de la tarde en Santo Domingo Este. ( FUENTE EXTERNA )

Continúa hoy en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este el proceso relacionado con la muerte de una adolescente que permanecía en un centro de acogida del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en el municipio de Guerra, un suceso que ha generado cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema estatal de protección infantil.

Por el hecho son investigadas tres menores de edad, quienes presuntamente habrían estrangulado a la adolescente con la que compartían pabellón dentro del hogar de paso.

La menor había ingresado al centro el pasado 15 de mayo y fue encontrada sin vida nueve días después, el 24 de mayo. Desde entonces, familiares han reclamado respuestas sobre las circunstancias en que ocurrió la muerte mientras se encontraba bajo protección estatal.

El suceso ha mantenido el interés de familiares, abogados y entidades vinculadas a la defensa de la niñez, en espera de que la investigación permita establecer con claridad las circunstancias de la tragedia y las posibles responsabilidades.

La audiencia será retomada a las 2:00 de la tarde.

Debate sobre supervisión y protección infantil

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias relacionadas con el caso, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer conclusiones definitivas.

La muerte de la adolescente también ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y seguimiento dentro del sistema de protección infantil, especialmente en materia de atención médica, asistencia psicológica y control institucional en los hogares de acogida.

Preocupa el expediente Aunque el proceso se concentra en esclarecer las circunstancias de este caso específico, el expediente ha provocado reacciones de preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos de la infancia.