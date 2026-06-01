Camacho afirma que el desafío de la lucha contra la impunidad es "de resistencia y no de velocidad"

El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró este lunes que la lucha contra la impunidad en República Dominicana es un desafío "de resistencia y no de velocidad", al garantizar que se mantendrán firmes ante ese mal que "se resiste a desaparecer".

En un mensaje subido a la red social X, Camacho consideró que "la jurisprudencia de la corrupción se niega a morir: se atrinchera, busca adeptos, promueve un estándar metafísico para las pruebas", pero que no descansarán en enfrentarla.

"Siempre ha sido difícil mover las fronteras de la impunidad. Es una carrera de resistencia y no de velocidad. Seguimos firmes!", aseguró Camacho luego que el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional favoreciera con un no ha lugar a dos de los tres exministros acusados de estafar al Estado y de sobornos.

La jurisprudencia de la corrupción se niega a morir: se atrinchera, busca adeptos, promueve un estándar metafísico para las pruebas, se resiste a desaparecer.



Siempre ha sido difícil mover las fronteras de la impunidad. Es una carrera de resistencia y no de velocidad. Seguimos... — Wilson Camacho (@WilsonCamachoP) June 1, 2026

La magistrada Altagracia Ramírez consideró que las pruebas presentadas por el órgano acusador no fueron suficientes para sustentar las acusaciones, por lo que no existe "probabilidad de una condena en otro escenario procesal" contra los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

Donald Guerrero, a juicio de fondo

No obstante, Ramírez envió a juicio de fondo al principal imputado, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al abogado Ángel Lockward y sus empresas, así como a otras 33 personas físicas y jurídicas acusadas de defraudar al Estado dominicano.

Entre los que pasarán a la próxima fase del proceso penal por corrupción también se encuentran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y de Catastro Nacional, Luis Miguel Piccirillo y Claudio Silver Peña, respectivamente.

El pasado viernes, cuando se emitió el fallo, Camacho adelantó que apelarán la decisión que favorece a Castillo y a Peralta.