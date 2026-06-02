Conani afirma madre de adolescente imputada no procuró contacto con su hija durante cuatro meses

Conani explicó que, en relación con la adolescente de 14 años señalada en el proceso, personal de la institución y el fiscal actuante contactaron a la madre mediante una llamada telefónica de la que afirman conservar los registros correspondientes. ( ARCHIVOS )

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) aseguró este martes que la madre de una de las adolescentes imputadas por la muerte de otra menor en un hogar de paso no procuró contacto con su hija durante los cuatro meses previos a la tragedia, pese a que la adolescente permanecía bajo protección de la institución.

La aclaración fue realizada mediante un comunicado emitido por Conani en respuesta a las declaraciones ofrecidas por la progenitora, quien afirmó que desconocía que su hija estuviera involucrada en un proceso judicial y que nunca fue informada por la institución sobre la situación.

Según Conani, personal de la entidad y el fiscal actuante se comunicaron con la madre en relación con el proceso mediante una llamada telefónica de la que conservan registros. Asimismo, indicó que la mujer rechazó la realización de evaluaciones sociofamiliares que buscaban facilitar la reincorporación de la adolescente a su núcleo familiar.

La institución informó que el caso de la adolescente de 14 años fallecida en un hecho que involucra a otras tres menores de edad, continúa bajo investigación del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes. Todas se encontraban en el hogar de paso de Guerra, provincia Santo Domingo.

Conani recordó que a las tres adolescentes imputadas les fueron impuestas medidas cautelares de 30 días en un Centro de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal (Caipaclp) para señoritas, mientras que el tribunal ordenó la entrega del cuerpo de la víctima a sus familiares a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

La entidad también explicó que la adolescente fallecida ingresó al sistema de protección luego de que una situación de vulneración fuera detectada por personal médico del Hospital San Lorenzo de Los Mina, donde estuvo ingresada, que notificó el caso al Ministerio Público. Según dijeron familiares de la víctima, la menor fue ingresada en el centro de salud luego de que supuestamente "ingiriera una pastilla". Esta versión no ha sido corroborada por las autoridades.

Acciones y medidas adoptadas por Conani tras la tragedia

Tras el hecho, Conani informó que dividió en dos grupos a las adolescentes acogidas en el centro, reforzó la vigilancia nocturna, implementó acompañamiento psicológico y mantiene suspendido al personal que se encontraba de servicio al momento de la tragedia mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, indicó que continúa ejecutando un proceso de descongestionamiento de los programas de atención residencial, iniciado antes de que ocurrieran los hechos, mediante la revisión de los casos junto al Ministerio Público y los tribunales especializados para agilizar la salida de menores del sistema cuando sea posible y favorecer su reintegración familiar.

Conani reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la atención residencial y la protección de niños, niñas y adolescentes, al tiempo que reconoció los desafíos que enfrenta el sistema en el manejo de casos de alta complejidad social y familiar.

Declaración de prensa#CONANIRD pic.twitter.com/MhZb6a70ou — Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (@CONANIRDo) June 2, 2026

Declaraciones previas de la madre de la adolescente involucrada en el caso

El lunes, la madre, cuya identidad se resguarda por razones legales, aseguró que desconocía que su hija estuviera involucrada en un proceso judicial relacionado con la muerte de otra menor ocurrida en un hogar de paso del Conani.

La mujer afirmó que se enteró de la situación al acudir al tribunal de Santo Domingo Este donde se conoció la medida cautelar y sostuvo que la institución nunca la contactó para informarle sobre el caso.

La progenitora explicó que había entregado a su hija, de 14 años, al sistema de protección debido a una situación que involucraba a una persona adulta y que llevaba aproximadamente cuatro meses sin verla.

Según relató, durante ese período no tuvo comunicación con la adolescente y expresó sentirse indignada por la falta de información recibida por parte de las autoridades.

Asimismo, cuestionó las condiciones de seguridad en el hogar de paso donde ocurrió el hecho y pidió que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de la adolescente. Indicó que su hija le manifestó desconocer lo sucedido y que, según su versión, las puertas del centro permanecían cerradas.

La madre también preguntó dónde se encontraban los responsables de la vigilancia al momento del incidente.

Muerte de la adolescente

La muerte de la adolescente de 14 años ocurrió el pasado 24 de mayo mientras dormían en el centro de paso de Conani en Guerra.

Según narró una testigo, tres adolescentes invitaron a la hoy occisa al baño "para darle una sorpresa". Dijo que como no la invitaron, se quedó en su cama.

Conforme a su testimonio, otras tres compañeras la ahorcaron y luego simularon que se había caído de la cama.

La víctima tenía solo nueve días en el hogar.