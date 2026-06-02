Imponen prisión preventiva a tres hombres acusados de robar medidores de Edeeste

Letrero del Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Oficina de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo impuso medida de coerción consistente en prisión preventiva a tres hombres acusados de sustraer medidores eléctricos propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), en hechos ocurridos en distintas fechas y sectores del municipio Santo Domingo Este.

A través de una nota de prensa, la empresa indicó este martes que la medida fue impuesta contra Luis Manuel Santana, alias "El Clásico"; Yonathan Araujo, apodado "Cara de Caballo"; y Juan Alberto González García, alias "Motonbo", todos acusados de violar el artículo 379 del Código Penal Dominicano, que tipifica claramente el delito de robo.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.

Sobre los arrestos

En ese sentido, el órgano acusador indicó que el arresto de Luis Manuel Santana se produjo el pasado 19 de mayo de 2026, en flagrante delito cuando transitaba por la calle 8 del sector Los Minas con un coche para transportar niños en el que llevaba tres medidores eléctricos y una base de medidor.

Según el MP, los equipos ocupados pertenecen a la distribuidora y correspondían a servicios eléctricos ubicados en los sectores Vista Hermosa, Amapola e Invi Los Minas, los cuales presentaban estatus de robados o manipulados tras haber sido retirados ilegalmente de sus respectivos suministros.

Mientras que Yonathan Araujo, fue arrestado el 26 de mayo en la calle Francisco Carrión, sector Villa Faro, cuando portaba una mochila con cuatro medidores eléctricos, dos de ellos completos y otros fragmentados, también pertenecientes a Edeeste, y cuyos medidores habían sido sustraídos de suministros ubicados en los sectores El Caliche de San Luis, Carolina e Invivienda, en Santo Domingo Este.

El otro imputado, Juan Alberto González García, fue detenido cuando transitaba por la calle Central del sector Villa Faro con una mochila que contenía tres medidores eléctricos y una tarjeta de medidor, "todos en condición de propiedad de la compañía eléctrica".

Según el MP, fueron sustraídos de servicios localizados en los sectores Invivienda, Altos de Cancino y Hamarap.

La empresa recordó que la sustracción de medidores constituye un delito sancionado por el Código Penal y exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con la manipulación ilegal de las redes y equipos eléctricos.