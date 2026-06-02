El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, impuso una garantía económica de 400 mil pesos, presentación periódica, impedimento de salida y la obligación de asistir a charlas conductuales al empresario de origen chino Po Xie, propietario de la reconocida tienda Mudan, acusado de violencia de género contra su pareja.

La decisión fue adoptada durante el conocimiento de la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva contra el imputado.

La abogada de Po Xie, Johanny Linares, señaló que el hijo menor de la víctima fue entrevistado e manifestó que "en ningún momento observó al imputado con un cuchillo en la mano". Asimismo, afirmó que el infante indicó que el señor Po lo trata muy bien y que lo considera como un hijo.

El expediente del Ministerio Público

De acuerdo con una nota de la Procuraduría General de la República, Po Xie es investigado por presuntamente agredir física, psicológica y verbalmente a su pareja en un hecho ocurrido el pasado 28 de mayo de 2026 en una residencia ubicada en el sector Gascue, del Distrito Nacional.

Según el expediente instrumentado por el procurador fiscal Guillermo Soriano, adscrito a la Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la Fiscalía del Distrito Nacional, el incidente se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana en la vivienda que compartían.

La investigación establece que el imputado ingresó a la residencia utilizando su llave de acceso y tomó una funda plástica para recoger sus pertenencias. Posteriormente, habría tomado el teléfono celular de la víctima y lo lanzó al suelo.

El expediente señala además que un hijo menor de edad de la mujer alertó a su abuela sobre la situación, quien contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Tras el incidente, el imputado y la víctima descendieron al área de estacionamiento de la torre residencial, donde fueron encontrados por agentes de la Policía Nacional en medio de una discusión. Ambos fueron trasladados a la unidad especializada de violencia de género, mientras que Po Xie fue arrestado en flagrante delito.

Según la Procuraduría, un informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima ha sido objeto de violencia física, psicológica y verbal, además de determinar que existe riesgo de continuidad de la violencia.