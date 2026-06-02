Jordi Veras: "Las secuelas del atentado persisten" a 16 años del ataque

Jordi Veras afirmó que, a 16 años del atentado que casi le cuesta la vida, las secuelas del hecho continúan presentes. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Al cumplirse este 2 de junio 16 años del atentado que casi le cuesta la vida, el abogado y comunicador Jordi Veras afirmó que las secuelas de aquel hecho continúan presentes.

Veras recordó los momentos vividos aquel día, cuando fue atacado a tiros mientras se dirigía a su programa de televisión en el entonces Canal 25, en la provincia Santiago.

Explicó que, aunque han transcurrido 16 años, el proceso como víctima no ha concluido debido a las constantes audiencias relacionadas con solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por los responsables del atentado.

"Las víctimas no terminan su proceso hasta que la pena se cumpla. Nosotros duramos siete años para conseguir una sentencia definitiva y ahora llevamos cuatro años más enfrentando solicitudes de libertad condicional", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/02/whatsapp-image-2026-06-02-at-120454-pm-0924964b.jpeg El abogado y comunicador Jordi Veras durante una entrevista en la que reflexionó sobre las secuelas que aún enfrenta a 16 años del atentado que casi le cuesta la vida. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

El abogado informó que en julio deberá comparecer nuevamente ante el Tribunal de Ejecución de la Pena de la provincia San Cristóbal por una nueva solicitud de libertad condicional presentada por uno de los condenados.

Veras cuestionó el impacto que estas audiencias tienen sobre las víctimas, quienes deben trasladarse constantemente a los tribunales para oponerse a las peticiones de los internos.

Sostuvo que el sistema presta mayor atención a los esfuerzos de rehabilitación de los condenados que al desgaste emocional y económico que enfrentan quienes sufrieron los delitos.

Secuelas del atentado

Jordi Veras relató que el atentado transformó la vida de toda su familia.

Recordó que sus hijos tenían apenas cuatro y tres años cuando ocurrió el hecho y que durante años vivieron bajo estrictas medidas de seguridad, acompañados por agentes policiales y militares.

"Eso cambió la vida de todo el que estaba alrededor mío, no solamente la mía", manifestó.

Pese al sufrimiento vivido, Veras aseguró que no alberga sentimientos de odio contra los responsables y que los ha perdonado. Sin embargo, indicó que la justicia debe cumplirse en su totalidad.

"Yo no tengo rencor contra ninguno de ellos. Lo que he pedido desde el principio es justicia, y justicia es que cumplan la pena que les fue impuesta", afirmó.

El comunicador aprovechó la fecha para agradecer el respaldo recibido durante estos años por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación y su familia. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de visibilizar la realidad que enfrentan las víctimas de hechos violentos incluso muchos años después de ocurridos.