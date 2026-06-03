Intentó proteger a su hija embarazada y la mataron: hoy su yerno fue condenado a 20 años de prisión

El hecho ocurrió el 1 de abril de 2025 en el sector Enriquillo de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste. ( ARCHIVO )

Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre que mató de un disparo a su suegra y amenazó de muerte a su pareja, quien se encontraba embarazada, durante un hecho ocurrido el 1 de abril de 2025 en el sector Enriquillo de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La condena fue impuesta contra Endy Junior González, hallado culpable de provocar la muerte de Teresa Sánchez Jiménez tras dispararle en el tórax cuando intentó impedir que se llevara a su hija.

El hecho

De acuerdo con la acusación, sustentada en la investigación de la fiscal Anyelina Vicioso, el condenado se presentó armado alrededor de las 10:45 de la noche en la vivienda de su suegra para buscar a su pareja, quien estaba embarazada.

El expediente señala que González apuntó con un arma de fuego a la mujer y la amenazó con dispararle si no abordaba la motocicleta que conducía. Cuando Teresa Sánchez Jiménez intervino para evitar que se llevara a su hija, el agresor le disparó, dejándola gravemente herida en la vía pública.

Tras el ataque, el ahora condenado obligó a la mujer embarazada a subir a la motocicleta bajo amenaza de matarla, al advertirle "que si no se subía a la motocicleta la iba a matar igual que a su madre".

Según un comunicado del Ministerio Público, González salió a alta velocidad de la escena del crimen, recorrió varias avenidas de la capital junto a la víctima sobreviviente y la abandonó alrededor de las 4:00 de la madrugada en una estación de combustible del municipio Santo Domingo Este.

Indemnización

Durante el juicio, las fiscales litigantes Vilma Méndez y Matti Noboa demostraron la responsabilidad penal del acusado por violar diversas disposiciones del Código Penal Dominicano relacionadas con homicidio, tentativa de homicidio, amenazas y violencia contra la mujer.

La decisión fue adoptada por el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste, integrado por los jueces Juan Pablo Ortiz, Ana Miledys Taveras y Odania Lapaix, acogiendo la solicitud presentada por el Ministerio Público.

Además de la condena, el tribunal ordenó el pago de una indemnización de un millón de pesos a favor de los familiares de la víctima mortal. Los representantes legales de la familia habían solicitado una compensación de cinco millones de pesos.