Abogados denuncian impedimento para ver a detenidos tras operativo XL526

El jurista Quilbio González habla sobre la situación de los detenidos en el operativo XL526. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los abogados de varios de los arrestados en el operativo XL526 denunciaron este miércoles supuestas trabas por parte de las autoridades para ejercer la defensa de sus representados, al afirmar que no han tenido acceso a ellos ni han recibido información oficial sobre los cargos que se les imputan.

Los juristas Elvin Domínguez y Quilbio González Carrasco informaron que representan a varios de los arrestados durante los allanamientos realizados por el Ministerio Público en Santiago y Puerto Plata.

Domínguez afirmó que los detenidos fueron trasladados inicialmente a la Fortaleza Fernando Valerio tras ser arrestados en operativos ejecutados durante la madrugada, donde, según dijo, permanecen sin que sus abogados puedan entrevistarse con ellos.

"Desde el día de ayer estamos haciendo diligencias y no hemos podido ver a nuestros clientes ni conocer el expediente. Se nos ha impedido ejercer el derecho legítimo de defensa", sostuvo.

El abogado calificó la situación como una violación a los derechos fundamentales de los detenidos.

Aseguró que ni los familiares ni los representantes legales han recibido información oficial sobre las acusaciones.

Por su parte, Gonzalo cuestionó la forma en que se ejecutaron los allanamientos, al considerar que fueron "aparatosos" y causaron traumas a las familias de los arrestados.

Explicó que su cliente es una persona sin antecedentes penales y vinculada a actividades deportivas y comunitarias en el distrito municipal San Francisco de Jacagua.

El jurista indicó que, de acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por las autoridades a través de los medios de comunicación, a los detenidos se les atribuyen cargos relacionados con lavado de activos, extorsión, chantaje y asociación de malhechores.

Sin embargo, aseguró que todavía no ha tenido acceso a la solicitud de medida de coerción ni a las evidencias que sustentan la investigación.

Los abogados también criticaron los traslados de los detenidos entre distintos recintos de Santiago, incluyendo la Fortaleza Fernando Valerio y el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey, alegando que esta situación dificultó a familiares y representantes legales conocer su paradero.

Sobre el operativo

El Ministerio Público puso en marcha, a través de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, la Operación XL526 contra una estructura criminal dedicada a extorsionar, chantajear y estafar a residentes en Estados Unidos para obtener fondos con los que, además, incurrían en el delito de lavado de activos.

La Operación XL526 llevó al arresto de 20 personas en distintos puntos de Santiago y Puerto Plata.

Hasta el momento, desde el órgano acusador no han informado si someterán a la justicia a todos los apresados.