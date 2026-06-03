El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de exigir sobornos a un testigo vinculado al caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), aseguró a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia que no evadirá la justicia si se le otorga la libertad.

A Valdez Alcántara se le revisa la imposición de tres meses de prisión preventiva, la cual se ejecutó en marzo.

Dijo que la persona más interesada en que se aclaren los hechos es él, porque quiere que se limpie su imagen y su reputación, "manchada" con la acusación que le hace la Dirección de Persecución del Ministerio Público, de la cual formaba parte.

"Me acusan de cosas que no han ocurrido"

Alcántara Valdez dijo que sus compañeros del Ministerio Público lo acusan de exigir 10 mil dólares al testigo de un caso de corrupción, cuando, según él, esos hechos, que incluye la recepción del dinero, "no han ocurrido".

Agregó en audiencia que ha solicitado y "propuesto múltiples diligencias" para demostrar que es inocente, pero que las peticiones que ha hecho para acceder a las pruebas contra él se le han negado.

El fiscal enfrenta una investigación por presuntamente solicitar sobornos a un testigo relacionado con un caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El Ministerio Público apresó a Alcántara Valdez luego de una entrega vigilada del dinero, autorizada por la jueza de instrucción, en la que, según el órgano acusador, el dinero fue previamente identificado y entregado por el imputado Roberto Canaán, quien presuntamente estaba siendo objeto de soborno por parte de Valdez Alcántara.

Camacho: al funcionario se le exige más que al ciudadano común Durante la audiencia este miércoles, el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó el soborno por un fiscal como "grave" porque "al funcionario se le exige más que al ciudadano común. "Este hecho no solamente es grave por la recepción de los sobornos, este hecho es grave por quien recibe el soborno, a los funcionarios se le exige más que al ciudadano común porque nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la ley", dijo Camacho. Dijo que la imputación que se le hace a Valdez Alcántara está en el tipo de soborno y en el de lavado de activos.