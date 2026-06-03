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mujer arrestada Santiago
mujer arrestada Santiago

VIDEO | Detenida en el cumpleaños de su hijo mujer acusada de intentar matar a adolescente en Santiago

La detenida está acusada de intentar matar a una adolescente de 16 años

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Una mujer acusada de intentar matar a una adolescente,en un hecho ocurrido hace tres años, fue arrestada por las autoridades cuando asistía al cumpleaños de su hijo en la provincia Santiago.

La detenida, identificada como Elianny Tavárez, de 30 años de edad, permanecía prófuga desde que fue señalada en el 2023 por la agresión contra una menor de edad en el sector Pekín, al sur de Santiago.

De acuerdo con el abogado Jacinto Acevedo Peña, la acusada fue localizada y detenida tras acudir a una actividad familiar en la que celebraba el cumpleaños de su hijo, luego de permanecer evadiendo a la justicia durante tres años.

¿Cómo ocurrió la agresión contra la adolescente en Pekín?

  • El jurista explicó que el caso se remonta a cuando la víctima tenía 16 años. Según relató, la adolescente fue atacada con un casco de botella.

La víctima sufrió heridas de gravedad en un brazo y el cuello.

Acevedo Peña sostuvo que las lesiones provocadas por la agresión mantuvieron a la menor fuera de las aulas durante un año.

Asimismo, denunció que la víctima y sus familiares habrían sido objeto de amenazas tras el incidente.

Acciones de la autoridad tras la detención de Elianny Tavárez

La imputada sería presentada en las próximas horas ante el tribunal de Atención Permanente para el conocimiento de medidas de coerción.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.