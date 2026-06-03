RD extraditó a 20 personas en el primer cuatrimestre de 2026
De esta lista, 13 fueron reclamados por Estados Unidos, siendo el país con más solicitudes
Asociación delictuosa, asesinatos y narcotráfico fueron los principales cargos
En el primer cuatrimestre del año, el Poder Ejecutivo dispuso la extradición de al menos 20 personas hacia diferentes países de América y Europa para responder ante la justicia por diversos cargos. La asociación delictuosa, asesinatos, actividades relacionadas al narcotráfico y lavado de activos, son de los principales delitos.
De esta lista, 13 procesados fueron reclamados por Estados Unidos (siendo el país con más solicitudes) y dos por Italia. Los cinco restantes fueron pedidos por Chile, España, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, con un caso cada uno.
Todos los procesados son hombres y 16 son dominicanos. Entre los reclamados también figuran un ciudadano británico, un italiano, un polaco y una persona con nacionalidad domínico-neerlandesa.
Entre enero y abril de los últimos seis años, el presidente Luis Abinader ha autorizado la extradición de un promedio de 15 personas. En el mismo período de 2025 fueron requeridas 20 imputados, mientras que en 2024, 17. El lapso con menos pedidos fue 2023, con nueve extradiciones; en 2022, 14; y en 2021, 11.
Lista de extraditados hasta abril
- Louis Junior Rodríguez Serrano, también identificado como Lowi Junior Rodríguez Marte, de nacionalidad dominicana, fue extraditado a Estados Unidos por su presunta participación en una red de fraude electrónico y postal. Además, enfrenta cargos por asociación delictiva y lavado de activos derivados de esas operaciones.
- Wady Joel Díaz Meléndez, dominicano, fue reclamado por las autoridades estadounidenses para responder por un cargo de asesinato en primer grado.
- Gerardo Heriberto Núñez Núñez, de nacionalidad dominicana, fue extraditado a Estados Unidos por un cargo de asociación delictiva para cometer lavado de activos.
- Pedro José Espinal Arthur, dominicano, es imputado de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero procedente de esa actividad ilícita en Estados Unidos.
- Cristian Abreu, de nacionalidad dominicana, fue reclamado por cargos relacionados con conspiración para cometer robos, así como uso, porte y posesión de armas de fuego durante la comisión de esos delitos.
- Kevin Leon Wooden, ciudadano británico, fue extraditado al Reino Unido señalado presuntamente por conspirar para secuestrar a una persona, privarla de libertad, causarle lesiones graves y participar en un caso de asesinato, homicidio involuntario y encubrimiento.
- Roberto Severino Hinojosa, dominicano, fue solicitado por Estados Unidos por delitos relacionados con pornografía infantil, incluyendo recepción, transporte, distribución y posesión de material de abuso sexual de menores.
- Christian Antonio Reynoso Pérez, de nacionalidad dominicana, fue reclamado por formar parte de una estructura dedicada a importar y distribuir cocaína en territorio estadounidense.
- Szymon Tomkiel, ciudadano polaco, fue extraditado a Polonia para el cumplimiento de una condena dictada por la justicia de ese país.
- Luis Manuel Febles Peralta, dominicano, enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de activos. Las autoridades estadounidenses lo vinculan a una conspiración para importar cocaína y blanquear los beneficios obtenidos de esa actividad.
- Ángel de la Rosa Pacheco, de nacionalidad dominicana, fue reclamado por cargos de tráfico de fentanilo y metanfetaminas, además de conspiración para el tráfico ilícito de armas de fuego.
- Adrián Faña, de nacionalidad domínico-neerlandesa, fue extraditado a los Países Bajos para responder por cargos de asesinato y homicidio.
- Thelmo Issa Ortega Luna, dominicano, fue solicitado por España por un delito de tráfico de drogas considerado de grave peligro para la salud pública.
- José Odanis Peña Cabrera, de nacionalidad dominicana, fue extraditado a Italia para cumplir una condena impuesta por las autoridades judiciales de ese país.
- Miguel Isaac Miguel Jiménez, dominicano, enfrenta cargos por suministro ilegal, porte y uso de armas de fuego en Puerto Rico.
- Ruddy Cenit Then, de nacionalidad dominicana, fue reclamado por las autoridades estadounidenses por conspiración para distribuir fentanilo y metanfetaminas.
- Carlos Manuel Martínez de León, dominicano, enfrenta cargos relacionados con la distribución de pornografía infantil.
- Frank Maiky Báez Guerrero, de nacionalidad dominicana, es imputado de dirigir o participar en una organización criminal dedicada al narcotráfico, el lavado de activos y la distribución de fentanilo, cocaína y metanfetaminas.
- Loris Di Castri, ciudadano italiano, fue extraditado a Italia para cumplir una condena pendiente en ese país.
- Juan Carlos Rosa Viloria, dominicano, fue reclamado por Chile para responder por cargos de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego.
Este martes, el presidente Luis Abinader autorizó la extradición hacia Estados Unidos del ciudadano dominicano Carlos Pisandro Peña Tejada, también conocido como Bertinio Emilio Peguero y alias "Papa", quien es reclamado por la justicia de ese país por cargos vinculados al narcotráfico.
La medida fue dispuesta mediante el Decreto 365-26, emitido por el Poder Ejecutivo en el marco de los acuerdos de cooperación internacional suscritos por la República Dominicana para combatir el crimen organizado transnacional y el tráfico ilícito de drogas.
En un comunicado, la Presidencia informó que Peña Tejada deberá responder ante las autoridades estadounidenses por varios cargos relacionados con una presunta red de narcotráfico que operaba entre el extranjero y territorio estadounidense.