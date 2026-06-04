Arrestan hombre acusado de matar a una mujer cuyo cuerpo fue hallado en una cañada de Rafey

Según la investigación, el crimen se habría producido cuando el detenido presuntamente intentó agredir sexualmente a la mujer. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público arrestaron a Anderson Olivo Casimiro, alias “Caco”, señalado como el principal sospechoso de la muerte de Sugeldy Arias, de 46 años, cuyo cuerpo fue encontrado el miércoles en una cañada del sector Rafey, en la zona oeste de Santiago.

La detención fue realizada por miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios y, según con las pesquisas preliminares, la víctima se encontraba compartiendo con el imputado en una calle del sector Rafey después de la medianoche, horas antes de que ocurriera el crimen.

De acuerdo con las investigaciones, la muerte de la mujer se habría producido después que el detenido presuntamente intentó agredirla sexualmente.

Las autoridades indican que, al resistirse, Arias fue atacada con golpes y heridas cortantes en la cabeza, lesiones que le provocaron el fallecimiento.

Posteriormente, el cuerpo fue ocultado y localizado por las autoridades al día siguiente en una cañada del referido sector.

Durante el proceso investigativo fueron recolectadas varias evidencias, entre ellas un pantalón y unas chancletas que pertenecían a la víctima y que llevaba puestas al momento de los hechos.

Asimismo, durante un allanamiento realizado en la vivienda del imputado, fueron ocupadas prendas de vestir que presuntamente utilizó la noche del crimen.

Las autoridades informaron que Anderson Olivo Casimiro admitió durante los interrogatorios haber ultimado a Sugeldy Arias.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras continúa el proceso judicial relacionado con el caso.