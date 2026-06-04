La Policía Nacional informó este jueves el arresto de Jean Carlos Hernández Santos, alias "Chukito", de 20 años, quien era buscado mediante orden judicial por presunta violencia de género en perjuicio de su expareja.

La detención fue realizada por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi) durante un operativo de inteligencia e investigación desarrollado en el sector Brisa del Este, en Santo Domingo Este.

Detalles del caso

De acuerdo con la institución, Hernández Santos fue arrestado en cumplimiento de la orden No. 2026-AJ0035181, emitida el 1 de mayo de 2026 por autoridades judiciales del Distrito Nacional.

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Según el expediente, el imputado deberá responder ante la justicia por presuntas violaciones a los artículos 309-1 y 309-9 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Rosmery Pichardo.

La captura se produjo después de que la mujer denunciara formalmente ante las autoridades alegadas amenazas, agresiones y actos de acoso. El caso también trascendió al ámbito público a través de distintas plataformas digitales, donde la denunciante expuso su situación.

Proceso judicial

La Policía indicó que Hernández Santos será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, mientras continúa el proceso judicial establecido para este tipo de casos.