Defensa de Hugo Beras afirma que apertura a juicio no implica culpabilidad

El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras. ( ARCHIVO/ NEAL CRUZ )

La abogada Laura Acosta afirmó este viernes que la decisión de enviar a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, por las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de la red semafórica, no implica que exista una declaración de culpabilidad en su contra.

Asimismo, aseguró que la acusación presentada por el Ministerio Público será revertida durante el proceso.

"Cuando la medida de coerción, Hugo Beras salió de aquí para Najayo y eso se revirtió, así se revertirá esta acusación", declaró Acosta, quien, aunque dijo no compartir los argumentos jurídicos de la decisión, reconoció que la jueza realizó un trabajo "muy bien estructurado".

"La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio de fondo y en el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene", señaló.

La abogada insistió en que la presunción de inocencia continúa vigente y llamó a respetar las decisiones judiciales aun cuando no favorezcan a una de las partes.

Al hablar así, se refirió indirectamente a otro proceso judicial que involucra al exministro Gonzalo Castillo, a quien ella defiende en el proceso y quien fue favorecido con un auto de no ha lugar, por lo que no deberá ir a juicio de fondo.

Otros acusados a juicio de fondo

Según el órgano acusador, los actos de sabotaje contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Gómez.

Los cargos incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.

A ese catálogo se suman delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, conforme a la legislación dominicana.

Los otros acusados que fueron enviados a juicio son Josci Gómez, Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.

A ellos se suman Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez, Henry Darío Féliz Casso y las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

El organismo acusador señala a la red de estructurar un supuesto esquema para adjudicar de forma irregular un contrato de más de 1,300 millones de pesos a la empresa Transcore Latam.