El empresario Jochi Gómez aseguró este viernes que enfrentará "con todo" el juicio de fondo ordenado por la jueza Yanibet Rivas en el caso de las presuntas irregularidades vinculadas al contrato de la red semafórica del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), al tiempo que destacó la exclusión del cargo de terrorismo y afirmó que mantiene su confianza en la justicia dominicana.

"Ahora vamos a juicio de fondo, vamos con todo", declaró Gómez al salir de la sala de audiencia, poco después de que el Sexto Juzgado de la Instrucción decidiera enviarlo a juicio junto al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y otros implicados en el proceso.

El empresario sostuvo que durante la próxima etapa judicial podrán escucharse testimonios que, según dijo, no han sido conocidos hasta el momento.

"Se ha podido comprobar que la justicia ha querido escuchar el testimonio de Milton Morrison, de Jorge Luis Polanco, y vamos con todo, señores", expresó.

Gómez también valoró la decisión de la jueza de excluir la imputación de terrorismo que pesaba sobre los acusados.

En la misma línea, su abogado, Hirohito Reyes, afirmó que la exclusión de ese cargo demuestra que no existían elementos para sostener esa acusación.

"El tribunal lo excluyó porque evidentemente no tenía un acto de terrorismo", señaló el jurista, quien además cuestionó el resto de las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

Según Reyes, tampoco se configura el delito de estafa contra el Estado porque, a su juicio, no existe un perjuicio económico contra las instituciones públicas.

Por el contrario, sostuvo que el Estado mantiene obligaciones económicas pendientes con su cliente derivadas de contratos relacionados con el Intrant.

Acusación será revertida

Mientras tanto, la defensa de Hugo Beras también reaccionó a la decisión judicial y su abogada, Laura Acosta, afirmó que la apertura a juicio no implica culpabilidad.

Además, aseguró que la acusación terminará siendo revertida durante el conocimiento del proceso de fondo.

"Cuando la medida de coerción, Hugo Beras salió de aquí para Najayo y eso se revirtió, así se revertirá esta acusación", declaró Acosta, quien, aunque dijo no compartir los argumentos jurídicos de la decisión, reconoció que la jueza realizó un trabajo "muy bien estructurado".

"La jueza lo que dice es que hay pruebas suficientes para ir a juicio de fondo y en el juicio de fondo se discutirán para saber si hay culpabilidad o no, porque la inocencia se mantiene", señaló.

La abogada insistió en que la presunción de inocencia continúa vigente y llamó a respetar las decisiones judiciales aun cuando no favorezcan a una de las partes.

Al hablar así, se refirió indirectamente a otro proceso judicial que involucra al exministro Gonzalo Castillo, a quien ella defiende en el proceso y quien fue favorecido con un auto de no ha lugar, por lo que no deberá ir a juicio de fondo.

A juicio de fondo

La jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo a Gómez, Beras y otros imputados por las presuntas irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato de modernización de la red semafórica, aunque excluyó la acusación de terrorismo y mantuvo otros cargos contenidos en el expediente presentado por el Ministerio Público.