Hoy se define el futuro judicial de Hugo Beras y Jochi Gómez

El exdirector del Intrant, Hugo Beras, y más atrás, del lado derecho, Jochi Gómez, en el pasillo del Palacio de Justicia, de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

La jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional emitirá este viernes el fallo del juicio preliminar contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Gómez Canaán (Jochi Gómez), acusados de presunta corrupción administrativa.

A Beras y a Gómez se le imputa también de fraude, sabotaje y actos de terrorismo a la red de semáforos de Santo Domingo, por cuyo caso se señala, igualmente, a otros otras ocho personas y siete empresas.

Los otros acusados son Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras, y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant

A ellos se suman Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez, Henry Darío Féliz Casso y las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

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La magistrada Yanibet Rivas tiene programado emitir su decisión a las 9:00 de la mañana.

Origen del sabotaje

Según el órgano acusador, los actos de sabotaje y terrorismo contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Gómez.

El acuerdo del Intrant con Transcore Latam, por más de 1,300 millones de pesos, se hizo para la modernización de los semáforos y, al este suspenderse por la Dirección General de Contrataciones Públicas, Gómez habría provocado el apagón, en varias ocasiones, en esos dispositivos en el Distrito Nacional.