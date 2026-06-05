La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción, envió este viernes a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y al empresario José Ángel (Jochi) Gómez por supuestas irregularidades cometidas en la entidad que deberán ser dirimidas en una etapa más avanzada del proceso judicial.

A Beras y a Gómez se les imputa también de fraude, sabotaje y actos de terrorismo a la red de semáforos de Santo Domingo, en un caso por el que también se señalan a otras ocho personas y siete empresas.

Aunque los encartados estuvieron acusados de múltiples delitos, la jueza decidió excluir la imputación de terrorismo en contra de los acusados, pero mantuvo los demás señalamientos de desfalco, lavado de activos y asociación de malhechores.

El Ministerio Público (MP) señala a la red de estructurar un supuesto esquema para adjudicar de forma irregular un contrato de más de 1,300 millones de pesos a la empresa Transcore Latam.

Otros acusados a juicio de fondo

Según el órgano acusador, los actos de sabotaje contra los semáforos en agosto del 2024 tuvieron su origen en la suspensión del contrato irregular con la compañía Transcore Latam, propiedad de Gómez.

Los cargos incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.

A ese catálogo se suman delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, conforme a la legislación dominicana.

Los otros acusados que fueron enviados a juicio son Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant.

A ellos se suman Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez, Henry Darío Féliz Casso y las empresas Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.

El organismo acusador señala a la red de estructurar un supuesto esquema para adjudicar de forma irregular un contrato de más de 1,300 millones de pesos a la empresa Transcore Latam.