Tribunal ordena paralizar proyecto de exploración minera en la Cordillera Septentrional

La presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de la provincia Santiago ordenó la paralización de un proyecto de exploración minera en la cordillera Septentrional.

El tribunal consideró que la autorización otorgada mediante una resolución del Ministerio de Energía y Minas afecta áreas vinculadas al entorno del Pico Diego de Ocampo, una área protegida bajo la categoría de Monumento Natural.

El tribunal, al acoger un recurso de amparo interpuesto por representantes de distintos sectores, dispuso la suspensión de los trabajos de exploración de oro, plata, cobre y otros metales del proyecto "Cobre El Hoyazo I".

La sentencia también ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al Ministerio de Energía y Minas velar por el cumplimiento de la decisión, además de imponer una penalidad de 500 mil pesos por cada día de retraso en su ejecución.

Preservar la cordillera

La disposición judicial fue celebrada por el movimiento "Unidos Somos Más", integrado por organizaciones que durante los últimos años han encabezado protestas, vigilias y movilizaciones contra los proyectos mineros en la cordillera Septentrional por entender que ponen en riesgo fuentes de agua, bosques y ecosistemas de gran valor ambiental.

El sacerdote Ramón -Nino- Ramos, uno de los principales activistas del movimiento, calificó el fallo como una victoria de las comunidades.

Afirmó que la decisión fortalece los esfuerzos para preservar la cordillera.

"La sentencia acoge nuestro recurso y reconoce los argumentos que hemos defendido durante todo este tiempo", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/05/whatsapp-image-2026-06-05-at-124809-pm-aeb3ec9e.jpeg El jurista Winston Vásquez. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Aunque valoró el fallo como un precedente importante, el jurista Winston Vásquez advirtió que mantendrán su oposición a otros proyectos de exploración que continúan desarrollándose en distintos puntos de la cordillera Septentrional.

Para los ambientalistas, la decisión constituye un paso significativo en la defensa de la zona, considerada estratégica para la producción de agua y la conservación de la biodiversidad en las provincias de Santiago y Puerto Plata.