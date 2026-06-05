Ministerio Público solicita 40 y 30 años de prisión contra acusados por muerte del niño Gioser

Audiencia de este viernes contra los hombres acusados de la muerte del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años de edad, en un hecho ocurrido en el 2023. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público solicitó condenas de 30 y 40 años de prisión contra seis hombres, acusados de participar en el crimen del niño Gioser Luis Feliz, de nueve años, ocurrido en abril de 2023 a la salida del Aeropuerto Internacional del Cibao.

El órgano acusador pidió a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago una condena de 40 años de prisión contra Luis Ángel Vargas Brito, señalado como la persona que disparó.

Asimismo, el Ministerio Público pidió que se imponga una pena de 30 años de prisión a los imputados Darlyn Javier Mercado Martínez, Tomás Peña, José Manuel Almonte Santana, César Junior Ulloa Cuevas y Elián Martínez Sánchez.

Tras concluir la presentación de las pruebas y los alegatos de las partes, los jueces se reservaron el fallo para el próximo 30 de junio.

El tribunal evaluará más de 140 pruebas en el proceso, además de los argumentos de las partes.

Detalles del crimen

El Ministerio Público sostiene que el menor fue asesinado durante un intento de asalto contra su padre, Sergio Luis Feliz.

Según la acusación, el niño resultó herido por un impacto de bala en la cabeza la tarde del 19 de abril de 2023 mientras se desplazaba junto a su padre y la pareja de éste por la Circunvalación Norte de Santiago, luego de salir del Aeropuerto Internacional Cibao.

De acuerdo con la investigación, los acusados habrían interceptado el vehículo con la intención de despojar de sus pertenencias al padre del menor, acción que terminó con la muerte del niño.

Gioser Luis Feliz había viajado al país junto a sus familiares para pasar unos días de vacaciones.

El crimen del menor generó un gran impacto en la sociedad en su momento.

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