Yeni Berenice Reynoso advierte sobre alarmante cifra de violencia intrafamiliar y de género

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, junto a autoridades locales y judiciales, durante el acto de inauguración de la nueva fiscalía comunitaria y la unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual en Cienfuegos, provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ )

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, encabezó este sábado la inauguración de una nueva fiscalía comunitaria y una unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual en el distrito municipal de Cienfuegos, provincia Santiago, como parte de un modelo de justicia más cercano y humano.

Durante su intervención, Reynoso subrayó la dimensión del problema de la violencia en el país, al señalar que en el año 2025 el Ministerio Público registró más de 73 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y sexual, una cifra que calificó como un indicador de alta preocupación social y que refuerza la necesidad de ampliar los servicios de atención y prevención.

La procuradora explicó que la nueva unidad no se limita a la persecución penal, sino que incorpora un enfoque integral que incluye prevención, educación comunitaria y acompañamiento a las víctimas, con equipos especializados de fiscales, psicólogos, trabajadores sociales y peritos forenses, lo que evitará que los usuarios tengan que desplazarse hasta el Palacio de Justicia para recibir atención.

Asimismo, destacó que el Ministerio Público realizó más de 200 mil peritajes vinculados a estos casos durante el mismo periodo, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y la carga operativa del sistema de justicia en materia de violencia de género.

"Detrás de cada expediente, de cada sello y de cada firma hay una vida, hay un rostro, hay una familia que espera justicia", manifestó Reynoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-120152-pm-142c62ae.jpeg Vista de las instalaciones de la nueva fiscalía comunitaria y la unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual inauguradas por el Ministerio Público en Cienfuegos, Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-120152-pm-3-c3e49b75.jpeg Las instalaciones de la nueva fiscalía comunitaria y la unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual inauguradas por el Ministerio Público en Cienfuegos, Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-120152-pm-2-bcaf6d8d.jpeg La nueva fiscalía comunitaria y la unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual inauguradas por el Ministerio Público en Cienfuegos, Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/06/whatsapp-image-2026-06-06-at-120152-pm-1-9321b0a0.jpeg Vista de las instalaciones de la nueva fiscalía comunitaria y la unidad integral de atención a la violencia de género, intrafamiliar y sexual inauguradas por el Ministerio Público en Cienfuegos, Santiago. (DIARIO LIBRE/ CÉSAR JIMÉNEZ ) ‹ >

Justicia accesible

Reynoso enfatizó que la justicia debe ser accesible, empática y cercana a la gente, al tiempo que advirtió que detrás de cada expediente existen vidas, familias y situaciones de vulnerabilidad que requieren una respuesta oportuna del Estado.

En el acto también se anunció la remodelación del auditorio del Palacio de Justicia de Santiago, como parte de las mejoras a la infraestructura judicial en la región, orientadas a fortalecer los espacios institucionales de formación, encuentros y servicios al sistema de justicia.

"El Ministerio Público es garante del Estado de derecho", agregó Yenny.

La procuradora llamó a la comunidad, juntas de vecinos, líderes religiosos, autoridades locales y fuerzas de seguridad a trabajar de manera conjunta para prevenir la violencia y fortalecer la convivencia pacífica en el municipio de Cienfuegos.