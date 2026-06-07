Cuatro casos por corrupción están en juicio de fondo

El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, y el empresario José Ángel (Jochi) Gómez se sumarán a los exfuncionarios y contratistas del Estado que enfrentan un juicio de fondo, etapa en la que la decisión del tribunal colegiado determinará si son culpables o inocentes de las acusaciones del Ministerio Público.

En esa fase se encuentran ya cuatro de los cinco expedientes más importantes de corrupción administrativa, uno de ellos, el que encabeza el exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, ya solo pendiente de sentencia, cuya lectura está programada para el próximo lunes 15.

Expediente Intrant

A Beras y Gómez, la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del DN, Yanibet Rivas, los envió el pasado viernes a juicio con los cargos de presunta estafa contra el Estado por más de RD$1,300 millones, sabotaje contra la red semafórica, robo de identidad, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Rivas excluyó la acusación de terrorismo contra el grupo, que incluye a otros ocho imputados, y que son, además de Beras y Gómez, Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Samuel Gregorio Baquero, exdirector de Tecnología, y Frank Rafael Atilano Díaz, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras.

Igualmente, pasan a la siguiente etapa procesal, en la que tendrán que ser absueltos o condenados, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo del Intrant; Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso. Asimismo, las empresas: Transcore Latam; Aurix S.A; Inprosol SRL; OML Inversiones SRL; PagoRD Xchange SRL; Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.

Hace una semana, el expediente que encabeza el exministro de Hacienda Donald Guerrero, que incluye otros 34 imputados progresó también a juicio. Mientras, el caso contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez, a final de mes, cumplirá dos años en la etapa de juicio de fondo.

Única sentencia y en apelación La única sentencia emitida en los procesos por presunta corrupción pública, sometidos en los últimos cinco años, y que fue apelada, es en la que los principales acusados son los hermanos Alexis y Carmen Medina Sánchez por una estafa de más de 5 mil millones de pesos. El próximo día 14 se cumplirán 10 meses de emitirse el fallo que condenó a siete años de prisión a Alexis Medina junto a otros siete imputados. Su hermana fue descargada.