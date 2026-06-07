Prisión preventiva para presuntos cabecillas de red de tráfico internacional de tráfico de armas

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este domingo tres meses de prisión preventiva a dos señalados de ser cabecillas de una presunta red de tráfico internacional de armas desmantelada por las autoridades durante una serie de allanamientos realizados en mayo pasado en varias provincias del país.

La medida fue dictada contra Juan Francisco Morel Díaz, alias Arismendy o Bobi, y Wilson Manuel Abreu Disla, conocido como Wilson, quienes cumplirán la prisión preventiva en la cárcel Juana Núñez, de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.

La jueza Fátima Veloz también declaró el proceso de tramitación compleja y dispuso distintas medidas de coerción para otros diez imputados vinculados al caso, entre ellas garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país, refiere una nota de prensa.

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Según el Ministerio Público, los acusados integraban una estructura criminal dedicada a la introducción, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización ilegal de armas de fuego y accesorios en territorio dominicano.

La investigación se originó tras el arresto en flagrante de Brayan Jesús Gil Pérez, ocurrido el 3 de diciembre de 2025 en el sector Miraflores, del Distrito Nacional. Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon cinco pistolas, ocho cargadores adicionales y dos teléfonos celulares.

A partir de ese caso, el Ministerio Público desarrolló labores de inteligencia, análisis forenses de dispositivos electrónicos, seguimientos e interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes de la red.

Como resultado de la investigación, el pasado 29 de mayo fueron ejecutados 14 allanamientos simultáneos en las provincias Hermanas Mirabal, Espaillat, Duarte y el Distrito Nacional, con la participación de 13 fiscales y agentes especializados de la Policía Nacional.

Ocupan armas

Durante los operativos fueron ocupadas armas de fuego cortas y largas, piezas de fusiles, municiones de distintos calibres, cargadores de alta capacidad, accesorios tácticos, chalecos antibalas, dinero en efectivo, vehículos y dispositivos electrónicos. También se incautaron registros de presuntas transacciones relacionadas con la venta de armas.

En uno de los allanamientos, realizado en la residencia de Jonathan Orlando Carela Montilla, las autoridades ocuparon sustancias controladas que, según análisis del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), correspondían a cocaína y marihuana.

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El Ministerio Público sostiene que los imputados incurrieron, de manera provisional, en asociación de malhechores, tráfico ilícito de armas, violaciones a la Ley de Drogas y a la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

La revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a Morel Díaz y Abreu Disla fue fijada para el próximo 8 de septiembre.