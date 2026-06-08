Imponen 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro en Lucerna en 2024
El agresor llegó armado, acompañado de una mujer y un niño, y apuñaló a la víctima sin mediar palabra
Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro a puñaladas en un hecho ocurrido en el sector Lucerna, de Santo Domingo Este.
Oliver Terrero Lorenzo asesinó a Juan Bautista Santana Trinidad la noche del 24 de marzo del año 2024, explica el expediente instrumentado por el fiscal investigador Henry Arias Guillén.
- El agresor llegó en compañía de una mujer y un niño a un colmado donde Santana Trinidad compartía con amigos, y se desmontó del vehículo con un cuchillo, y, sin mediar palabras, apuñaló a la víctima, causándole la muerte.
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Detalles del juicio
- Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, demostró a los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, que con sus acciones el procesado violó las disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 302 y 304, del Código Penal Dominicano.