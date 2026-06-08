Imponen 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro en Lucerna en 2024

Oliver Terrero Lorenzo asesinó a Juan Bautista Santana Trinidad la noche del 24 de marzo del año 2024, explica el expediente instrumentado por el fiscal investigador Henry Arias Guillén. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un hombre que asesinó a otro a puñaladas en un hecho ocurrido en el sector Lucerna, de Santo Domingo Este.

Oliver Terrero Lorenzo asesinó a Juan Bautista Santana Trinidad la noche del 24 de marzo del año 2024, explica el expediente instrumentado por el fiscal investigador Henry Arias Guillén.

El agresor llegó en compañía de una mujer y un niño a un colmado donde Santana Trinidad compartía con amigos, y se desmontó del vehículo con un cuchillo, y, sin mediar palabras, apuñaló a la víctima, causándole la muerte.

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Detalles del juicio

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Ignacio Rojas, demostró a los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada, que con sus acciones el procesado violó las disposiciones de los artículos 295, 296, 297, 302 y 304, del Código Penal Dominicano.