Aplazan juicio contra Jean Alain Rodríguez por problemas de salud de uno de los 15 acusados

Imagen de archivo de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, junto a su abogada Ingrid Hidalgo. ( FUENTE EXTERNA )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional postergó para el próximo miércoles la audiencia del juicio de fondo del caso de presunta corrupción por más de 6 mil millones de pesos que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez por la ausencia de uno de los imputados en el expediente, cuya defensa presentó una licencia de salud.

La abogada de Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República, presentó este lunes la constancia médica al tribunal para justificar la razón por la que este no asistió a la vista de este lunes.

Rodríguez Imbert se declaró culpable de los hechos e imputó a Jean Alain durante el juicio preliminar.

Además del exprocurador y Jonathan Rodríguez Imbert, otros 13 acusados en el caso de supuesta estafa también enfrentan el juicio de fondo, entre ellos el exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano Augusto, y el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina.

También la excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillén Calzado; el excontador del Ministerio Público, Rafael Antonio Mercedes Marte y la exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría, Isis Tapia Stefanni

Asimismo están señalados por el Ministerio Pública Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias, Miguel José Moya y las empresas Desarrollo, Individuo y Organización, DIO, S.R.L., Fire Controll Systems S.R.L., y José Luis Liriano y Lirtec S.R.L.

Cinco años en los tribunales

El proceso penal contra el exprocurador general y los otros 14 acusados cumplirá a final de mes cinco años en los tribunales, dos de ellos en juicio de fondo.