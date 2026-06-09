El abogado Carlos Balcácer, defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, se querelló contra la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, a quien imputa de difamación e injuria por alegadamente acusarlo de lucir desorganizado en las audiencias y obstruir el desarrollo del juicio de fondo contra el exfuncionario.

Balcácer solicita una indemnización de 25 millones de pesos por daños y perjuicios porque, según afirma, con las declaraciones de Ortiz a la prensa, se daña su reputación ante sus clientes, quienes podrían despojarlo de los casos que defiende en la justicia.

"Mirna (Ortiz) declaró a 10 millones de personas que el consejo de Jean Alaiin lució desorganizado en esas dos fechas (17 y 25 de mayo) y que estaba obstruyendo la marcha normal del segundo colegio de juezas y que ella, Mirna tenía tres días en eso, oyendo esas contradicciones y ese retardo", dijo el jurista.

Aseguró también que la procuradora dijo que las juezas le otorgaron un plazo para que se organizara mejor en sus alegatos.

Sobre la indemnización de 25 millones de pesos que procura por daños y perjuicios, afirmó que no le interesa un centavo y que estos se donarían a los bomberos del sur. Agregó que tampoco no aspira que se condene a privación de libertad a Ortiz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-123051-pm-1-abad2eb4.jpeg Carlos Balcácer, abogado del exprocurador general Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Balcácer argumentó que cuenta con una certificación del Segundo Tribunal Colegiado, que conoce el juicio de fondo de presunta corrupción del exprocurador, que confirma que los días que habló a la prensa Ortiz, el 17 de mayo no tomó la palabra porque no tenía turno porque no le correspondía y el día 25 tampoco, este último se encontraba en Jimaní.

El abogado habló al salir de la fallida audiencia de la querella, en la Suprema Corte de Justicia, debido a que la titular de la Pepca no tenía quien la represente, por lo que, según el titular de Persecución, Wilson Camacho, se buscará un defensor público.

La vista fue postergada para el martes 23 de este mes de junio.

Camacho: se busca amedrentar lucha contra corrupción

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/09/whatsapp-image-2026-06-09-at-123051-pm-e8de1ded.jpeg La directora de la Pepca, Mirna Ortiz, quien no habló con los periodistas, y el titular de Persecución, Wilson Camacho. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

El titular de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, atribuyó la querella contra Ortiz a un interés del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, de amedrentar a los fiscales que encabezan la acusación en su contra.

"Es una jugada más, un ensañamiento más de Jean Alain contra una dama, en este caso contra Mirna Ortiz, es una estrategia más que pretende amedrentar la lucha contra la corrupción", sostuvo Camacho.

Advirtió que el exfuncionario no los intimidó cuando era procurador y que no lo hará mucho menos ahora que estarán "firmes" en el proceso en su contra.

Aseguró que los representantes del Ministerio Público estarán "al pie del cañón" enfrentando al exfuncionario en los tribunales.