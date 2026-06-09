Imponen 20 años de prisión a un hombre que se asoció con otros dos para violar a una adolescente

Un tribunal de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un hombre que se asoció con otros dos para violar sexualmente a una adolescente de 16 años de edad, hecho registrado el año 2025.

Francis Yoel Terrero Ramírez (Caco) fue condenado por los hechos cometidos en contra de la adolescente, de quien se omite el nombre para cuidar de sus derechos.

El Ministerio Público inició al proceso judicial luego de la denuncia presentada por la madre de la adolescente.

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Acciones judiciales y proceso de investigación

El expediente explica que Terrero Ramírez se asoció a Jean Carlos Evangelista Montero (Yeco) y un tercero, identificado como Yankie, quien se encuentra prófugo, para inducir a la adolescente a consumir bebidas alcohólicas y una vez la embriagaron, abusaron sexualmente de ella.

La adolescente fue sometida a evaluaciones psicológicas, consistentes en pruebas testimoniales, periciales, procesales y documentales, con las cuales se pudo verificar la veracidad de los hechos.

El procesado deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.