Imponen prisión preventiva a acusado de violación sexual contra una niña en San Cristóbal

Braulio Enrique Díaz Mateo deberá cumplir la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo (CCR-XVII). ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

Un tribunal impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre imputado de abusar sexualmente de una niña en la provincia San Cristóbal.

Braulio Enrique Díaz Mateo fue arrestado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional mientras cometía el abuso sexual en perjuicio de la niña de 9 años de edad a la que sacó de su vivienda con la falsa promesa de que irían a comer helado.

La solicitud de medida de coerción detalla que el imputado perpetró la agresión sexual en el interior de su vehículo, siendo interceptado al momento de los hechos por los agentes policiales de San Cristóbal que ejecutaron su arresto.

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Arresto y medidas de coerción

La Unidad de Prevención y Persecución de la Violencia de Género e Intrafamiliar de San Cristóbal asumió de inmediato el caso y tiene a cargo las pesquisas.

Durante la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción, la litigación del Ministerio Público estuvo a cargo del procurador fiscal Daryl Montes de Oca, quien presentó los elementos probatorios que demostraron el peligro de fuga, la gravedad de los hechos y especialmente la vulnerabilidad de la víctima, lo que resultó en la imposición de la medida privativa de libertad.

Decisión judicial

La jueza Siomara Mercedes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal, dispuso el cumplimiento de la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo (CCR-XVII), mientras el equipo fiscal presenta los actos conclusivos de la investigación.