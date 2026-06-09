Condenan a 30 años de prisión a un hombre por asesinato ocurrido en Capotillo

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 30 años de prisión a Jhonatan Vicioso Andújar, alias "Marioneta", tras encontrarlo culpable del asesinato de Emmanuel Uribe Cruceta, conocido como "Manuel", en un hecho ocurrido en el sector Capotillo la madrugada del 2 de junio.

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Vicioso Andújar interceptó a la víctima junto a Edwin Antonio Encarnación, alias "Polón", y Julio César Sabater Pacheco, conocido como "Carlo Blusa", quienes ya habían sido condenados por su participación en el caso.

La investigación establece que el grupo localizó a Uribe Cruceta en la intersección de las calles Isabela y Capotillo, donde le realizaron varios disparos con armas de fuego alrededor de las 3:40 de la madrugada.

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Según el expediente, previo al crimen se produjo un incidente entre la víctima y algunos de los involucrados. Posteriormente, los agresores regresaron armados al lugar en busca de Uribe Cruceta, a quien interceptaron y atacaron a tiros.

La víctima falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Moscoso Puello a causa de las heridas sufridas.

Proceso judicial y condena a Jhonatan Vicioso Andújar

El informe de autopsia del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la muerte se produjo por una herida de bala que afectó la arteria carótida derecha, provocándole una hemorragia severa.

Durante el juicio, la fiscal Elaine Soto Kelly presentó pruebas documentales, periciales y audiovisuales que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado. Entre las evidencias figuraron imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas en las proximidades de la escena del crimen.

El tribunal, integrado por los jueces Keila S. Pérez Santana, Francis M. Hernández y Octavia Carolina Fernández, declaró culpable a Vicioso Andújar de asociación de malhechores, asesinato y violación a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El condenado cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Victoria.