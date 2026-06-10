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mujer intentó meter droga a Las Parras
mujer intentó meter droga a Las Parras

Aplazan coerción a mujer acusada de llevar drogas a un hijo en la cárcel Las Parras

La audiencia fue reprogramada para el próximo sábado 13 de junio

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    Aplazan coerción a mujer acusada de llevar drogas a un hijo en la cárcel Las Parras
    La imputada fue detenida tras ser sorprendida presuntamente intentando ingresar drogas a la cárcel Las Parras. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

    La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó este miércoles el conocimiento de la medida de coerción a una mujer acusada de intentar introducir una sustancia prohibida al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.

    • La audiencia fue reprogramada para el próximo sábado 13 de junio.
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    Sorprendida en el acto

    De acuerdo con la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc), la mujer acudió al centro con una nieta de 11 años, aprovechando el tiempo que correspondía a las visitas de hijos a padres privados de libertad.

    La entidad indicó que fue sorprendida en flagrante delito intentando entrar la sustancia para uno de sus hijos recluido en el centro penitenciario. Fue detenida inmediatamente. 

    Tras su arresto, la mujer fue entregada al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

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