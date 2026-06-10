Conocerán hoy medida de coerción a hombre acusado de matar a su pareja embarazada en Higüey

Jobel Alberto Peralta Corporán (a) "Bertico", es acusado matar a su pareja. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Altagracia conocerá este jueves la solicitud de medida de coerción contra Jobel Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico", acusado de provocar la muerte de su pareja sentimental, Yaidy Chamil Cedeño Cedeño, de 32 años, quien tenía 20 semanas de embarazo al momento del hecho, ocurrido el pasado domingo en Higüey.

La audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana en el Tribunal de Atención Permanente de Higüey, donde el Ministerio Público presentará los elementos de prueba recabados durante la investigación para sustentar la imposición de una medida cautelar contra el imputado.

La solicitud fue depositada por el Ministerio Público ante esa jurisdicción, luego de que Peralta Corporán fuera arrestado como principal sospechoso de la muerte de la mujer, ocurrida en el sector Villa Cerro.

Antecedentes del caso

La tragedia ocurrió la madrugada del domingo 7 de junio, cuando Yaidy Chamil Cedeño Cedeño resultó gravemente herida por arma blanca en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Según las investigaciones preliminares, la mujer fue trasladada alrededor de la 1:00 de la madrugada al Hospital Materno Infantil Provincial Nuestra Señora de La Altagracia por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, donde recibió atenciones médicas de emergencia.

Al momento de su ingreso, los médicos le diagnosticaron un trauma abierto de tórax provocado por heridas de arma blanca, además de presentar un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció mientras recibía asistencia médica.

De acuerdo con el informe preliminar, la causa de muerte fue una herida punzopenetrante en la parte superior de la espalda, lesión que le provocó un shock hemorrágico.

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