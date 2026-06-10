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Dictan tres meses de prisión a hombre acusado de matar a una mujer en Santiago

De acuerdo con la acusación, el imputado habría cometido el crimen tras intentar agredir sexualmente a la víctima

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Dictan tres meses de prisión a hombre acusado de matar a una mujer en Santiago
Imagen de un hombre preso. (FUENTE EXTERNA)

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de matar a una mujer, cuyo cadáver fue encontrado en una cañada.

La medida fue dictada contra Anderson Olivo Casimiro, alias "Caco", señalado por el Ministerio Público como el presunto responsable de la muerte de Sugeldy Arias, de 46 años.

De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba compartiendo con el imputado cuando este supuestamente intentó agredirla sexualmente.

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  • Al encontrar resistencia, presuntamente la atacó provocándole golpes y una herida cortante en la cabeza, lesiones que le ocasionaron la muerte.

Mientras que, según el informe policial, el ahora preso preventivo habría confesado el crimen tras ser arrestado por agentes de la institución.

  • Sin embargo, al comparecer ante el juez negó haber cometido el hecho.

El cuerpo sin vida de Sugeldy Arias fue hallado la tarde del pasado 3 de junio en una cañada del sector Rafey, al oeste de Santiago.

El tribunal dispuso que Anderson Olivo Casimiro cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.