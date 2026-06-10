Tribunal aplaza para el 15 de junio juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez y demás acusados

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, durante una audiencia del juicio de fondo por corrupción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el próximo 15 de junio, a las 9:00 de la mañana, la continuación de la audiencia del juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otros acusados en un caso de presunta corrupción administrativa.

Al concluir la audiencia de este miércoles, el representante del Ministerio Público, Melbin Romero, informó que el órgano acusador avanzó en la presentación de su réplica a los incidentes planteados por las defensas de los imputados.

Según explicó, el Ministerio Público ha sostenido que varios de los argumentos presentados por las defensas corresponden a aspectos que ya fueron discutidos durante la fase preliminar del proceso.

"Hoy avanzamos aproximadamente un 90 % en la réplica a los incidentes presentados por las defensas", indicó Romero al ofrecer declaraciones a la prensa.

El fiscal señaló que algunos de los temas debatidos durante las recientes audiencias ya habían sido conocidos en etapas anteriores del proceso judicial. Agregó que, a juicio del Ministerio Público, el debate debe centrarse en aspectos relacionados con el juicio de fondo.

Respecto a los supuestos comentarios de los acusados de que no habían visto los documentos presentados, el fiscal dijo: "Esos documentos son comunes para las partes y fue tanto así que no objetaron su incorporación al proceso. Es decir, que sí tenían conocimiento de los documentos presentados"

Imputados en el caso

Además de Rodríguez, enfrentan juicio de fondo otros 14 acusados, entre ellos Javier Alejandro Forteza Ibarra, exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público; Jonnathan Rodríguez Imbert, exdirector administrativo de la Procuraduría General de la República; Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector financiero de la institución, y Jonathan Loanders Medina, exencargado de la División de Compras.

También figuran como acusados Altagracia Guillén Calzado, Rafael Antonio Mercedes Marte, Isis Tapia Stefanni, Ramón Lucrecio Burgos Acosta, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Alejandro Martín Rosa Llanes, Rolando Sebelén Torres, Braulio Michael Batista Barias y Miguel José Moya.

En el expediente igualmente están incluidas las empresas Desarrollo, Individuo y Organización (DIO), S.R.L.; Fire Controll Systems, S.R.L.; y José Luis Liriano y Lirtec, S.R.L.

El caso está relacionado con una presunta estafa al Estado que, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, supera los 6,000 millones de pesos.

Cinco años en los tribunales

El proceso penal contra el exprocurador general de la República y los otros 14 acusados cumplirá a final de mes cinco años en los tribunales, dos de ellos en juicio de fondo.