Dominicano acusado de integrar red que estafaba a residentes en EE. UU. niega cargos

Los imputados en la Operación XL-526 salen de una audiencia en el Palacio de Justicia de Santiago, este miércoles 10 de junio. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

Uno de los imputados en la Operación XL-526 aseguró este miércoles que es inocente y rechazó las acusaciones formuladas por el Ministerio Público, que lo vinculan a una presunta red criminal dedicada a la extorsión, chantaje y estafa contra residentes en Estados Unidos.

El imputado hizo estas declaraciones mientras era trasladado a la sala de audiencias del Palacio de Justicia de la provincia Santiago, donde se conocería la solicitud de medida de coerción en su contra.

"Somos inocentes. Nos están involucrando en algo que no sabemos", expresó el acusado, quien, al igual que los demás detenidos, cubría su rostro durante el traslado bajo custodia de agentes penitenciarios.

El Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva contra 10 personas arrestadas durante la Operación XL-526, ejecutada contra la presunta estructura criminal.

Acusaciones y detalles de la Operación XL-526

La Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago también solicitaron que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la pluralidad de imputados y víctimas, así como la necesidad de profundizar las investigaciones sobre los presuntos delitos de crimen organizado y lavado de activos.

De acuerdo con la acusación, la red tenía su centro de operaciones en el distrito municipal de Jacagua, en Santiago.

Las autoridades sostienen que los imputados sometían a las víctimas a esquemas de extorsión y chantaje, haciéndose pasar por integrantes de organizaciones criminales, entre ellas el denominado "Cartel de Sinaloa", con el objetivo de intimidarlas y exigirles dinero.

El expediente indica que los acusados enviaban mensajes amenazantes e imágenes de hechos violentos para presionar a las víctimas a realizar pagos, los cuales eran posteriormente movilizados mediante criptomonedas, transferencias electrónicas, depósitos en empresas remesadoras y otras plataformas de pago.

Los imputados enfrentan acusaciones por delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, extorsión, chantaje, obtención ilícita de fondos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.