Condenan a "la Tora" a un año de prisión por difamación e injuria

Claudia Pérez Ramírez, conocida como "la Tora", fue condenada un año de prisión por difamación e injuria contra el diputado Sergio Moya de la Cruz (Gory). ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido Claudia Pérez Ramírez, conocida como "la Tora", fue condenada a un año de prisión a ser cumplida en la cárcel Najayo Mujeres por la acusación de difamación e injuria que le hizo el diputado Sergio Moya de la Cruz (Gory).

La sentencia, que todavía no es firme porque puede ser apelada, la emitió la jueza de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina, quien también le impuso una indemnización de cinco millones de pesos.

A Pérez Ramírez se le imputa de violar los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en perjuicio del legislador perremeísta.

"La Tora", como también su hija, Ingrid Jorge (la Torita), enfrentan varios procesos penales por el mismo delito. En ese sentido, la pasada semana se le dictó una orden de rebeldía a Jorge por la querella que le interpuso la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

Gory: "Es un precedente"

En un comunicado de prensa, el diputado Moya de la Cruz calificó la condena de la Tora de una "enorme trascendencia para la defensa del honor, la dignidad y la responsabilidad en el ejercicio de la comunicación en la República Dominicana".

Agregó que la decisión "envía un mensaje claro a toda la sociedad: la libertad de expresión es un pilar esencial de la democracia, pero no puede convertirse en una patente de corso para difamar, chantajear, extorsionar o destruir reputaciones sin consecuencias legales".