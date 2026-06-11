Condenan a 20 años de prisión a hombre por el feminicidio de Ana Vásquez Zorrilla en Higüey

El Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE ARCHIVO )

El Tribunal Colegiado de la provincia La Altagracia condenó este jueves a 20 años de prisión a Adrián Javier Robles Santana, hallado culpable del feminicidio de su expareja sentimental Ana Vásquez Zorrilla, de 26 años de edad, ocurrido el 27 de septiembre de 2024 en el sector San Pedro, de esta ciudad.

Además de la pena privativa de libertad, el tribunal ordenó el pago de una indemnización civil de cinco millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

La sentencia deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) de Anamuya, en la provincia La Altagracia.

La información fue ofrecida por Rosy Jiménez, representante de la víctima por el Ministerio de la Mujer, quien destacó que la sentencia fue obtenida en conjunto con el Ministerio Público tras la presentación de las pruebas que sustentaban la acusación.

"En la tarde de hoy, junto al Ministerio Público, obtuvimos una sentencia condenatoria de 20 años y cinco millones de indemnización civil contra Adrián Javier Robles por el feminicidio de Ana Vásquez Zorrilla, ocurrido el 27 de septiembre de 2024 en esta ciudad de Higüey", expresó Jiménez.

Indicó que la condena corresponde a la pena máxima contemplada para el tipo penal atribuido (homicidio) al acusado, cuya calificación jurídica fue establecida en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.

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Reacciones de la familia

Por su parte, Edwin Vásquez, hermano de la víctima, manifestó su satisfacción porque se hizo justicia, aunque consideró que la condena debió ser más severa.

"Le dieron 20 años. Creo que con eso él va a ir pagando parte de lo que hizo y que todas las evidencias mostraron que él era el responsable del hecho", expresó.

Asimismo, señaló que la muerte de su hermana ha causado un profundo dolor a toda la familia y agradeció a Dios por el resultado del proceso judicial.

Los hechos del feminicidio

Ana Vásquez Zorrilla fue asesinada la madrugada del 27 de septiembre de 2024 en su residencia ubicada en el sector San Pedro, en Higüey.

De acuerdo con las investigaciones, la joven fue encontrada sin vida tras recibir una herida de arma blanca que le provocó un shock hemorrágico, según certificó la médica legista Coral Pache Rijo.

El hecho fue descubierto luego de que el hermano de la víctima, Edwin Vásquez Mejía, recibiera un mensaje de WhatsApp enviado por Robles Santana, en el que le indicaba que acudiera a la habitación de Ana. Al llegar al lugar, encontró a su hermana sin signos vitales y con una herida en la espalda.

Miembros de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) de La Altagracia y representantes del Ministerio Público se presentaron en la escena para realizar el levantamiento correspondiente.

Las autoridades ocuparon un cuchillo tipo "rambo" de aproximadamente 15 pulgadas, presuntamente utilizado para cometer el crimen, el cual fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los análisis correspondientes.

Tras el hecho, Adrián Javier Robles Santana fue arrestado y sometido a la justicia, proceso que culminó con la condena de 20 años de prisión que deberá cumplir en el CCR-14 de Anamuya, según dispuso el tribunal.