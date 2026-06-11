Tribunal deja en libertad a Masha e impone una garantía económica de RD$5,000

La exponente urbana "Masha" en una fotografía de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo varió este jueves la medida de coerción impuesta a la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, mejor conocida como "Masha".

El tribunal dispuso su puesta en libertad, aunque continuará enfrentando el proceso judicial por la acusación de porte ilegal de arma de fuego.

La variación de la medida consiste en una garantía económica de 5,000 pesos y presentación periódica ante las autoridades.

De acuerdo con el abogado de la defensa, Randy Banks, la decisión del tribunal indica que el proceso contra "Masha" continuará conforme a las garantías establecidas por la ley.

Además, la imputada deberá cumplir con las medidas impuestas mientras avanzan las investigaciones.

Proceso judicial

"Masha" fue arrestada el pasado 9 de mayo junto a otros dos jóvenes durante una intervención realizada en Boca Chica, donde fueron ocupadas dos armas de fuego sin documentación legal.

En el operativo también fueron detenidos Alexander Martínez Nolasco, alias "Habilidad", de 18 años, y Karla Julisa, conocida como "Juliquín", ambos de 19 años.

El informe preliminar establece que los tres se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca, placa G756066, la cual fue retenida para fines de investigación.

En los últimos meses, la exponente urbana ha estado vinculada a varios incidentes, uno de ellos fatal: la muerte de la joven Dominique Nathalia Gómez Cabrera, conocida como Dominik Goca, de 22 años, ocurrida en febrero de este año.

Al momento de ser impactada por una bala, Gómez Cabrera se encontraba acompañada de Masha y de su pareja, Jhakomo Hernández de la Rosa, quien cumple prisión preventiva por el homicidio de un joven ocurrido en enero.

Hernández de la Rosa conducía la yipeta Honda CR-V EX AWD, modelo 2018, placa G702718, en la que viajaban Dominik Goca y Masha cuando el vehículo fue tiroteado desde otro automóvil.

En octubre del 2025, la pareja fue detenida también al encontrársele marihuana en el vehículo en que se trasladaban y por cuyo caso fueron dejados en libertad condicional.