La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia La Altagracia impuso este jueves tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Jobel Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico", acusado de provocar la muerte de su pareja sentimental, Yaidy Chamil Cedano Cedano, quien se encontraba embarazada.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR-14) de Anamuya.

La audiencia inició a las 9:00 de la mañana y fue presidida por el magistrado Francis Y. Reyes Dilone, del Primer Juzgado de la Instrucción de La Altagracia.

El Ministerio Público atribuye al imputado la presunta violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, relacionados con el homicidio.

En el expediente figuran como denunciantes Jackson Miguel Bergez Cedeño y Marisol Cedeño Ruiz, mientras que la representación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Aneurys Castillo de Jesús.

Ministerio de la Mujer valora decisión

Rossy Jiménez, abogada del Ministerio de la Mujer y representante de la familia de la víctima, calificó el hecho como un crimen atroz y afirmó que la joven fue asesinada de manera violenta.

Explicó que el Ministerio Público solicitó la imposición de tres meses de prisión preventiva, petición a la que se adhirió en todas sus partes el Ministerio de la Mujer, en calidad de representante de los familiares de la víctima.

Indicó que el tribunal acogió dicho pedimento e impuso al imputado tres meses de prisión preventiva en el CCR-14 de Anamuya.

"Estamos ante una etapa inicial del proceso, apegados al debido proceso y a las garantías que establece la ley", expresó.

Asimismo, aseguró que continuarán participando en las etapas subsiguientes del proceso judicial, incluyendo la fase preparatoria y la constitución en actor civil, con el propósito de procurar justicia para la víctima y sus familiares.

"Él tiene que pagar por lo que hizo"

Marisol Cedano, madre de la joven embarazada que presuntamente fue asesinada por su pareja sentimental, expresó su agradecimiento al Ministerio Público y al sistema de justicia por el seguimiento dado al caso, al tiempo que pidió que el imputado responda ante la ley por los hechos que se le atribuyen.

Al ofrecer declaraciones tras el conocimiento de la medida de coerción, Cedano manifestó que, aunque ninguna decisión judicial podrá devolverle la vida a su hija, considera necesario que se haga justicia.

"Le agradezco al Ministerio Público porque realmente me tomó en cuenta. Soy una de las miles de mujeres que han perdido a sus hijos, y en mi caso los fiscales y los jueces han escuchado mi dolor y han actuado", expresó.

La madre de la víctima sostuvo que el acusado debe asumir las consecuencias de sus acciones, al considerar que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona.

"Él tiene que pagar por lo que hizo. No porque fue mi hija, sino porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie", afirmó.

Cedano también aseguró que el imputado tenía conocimiento del embarazo de su hija. Según explicó, conserva en su vivienda tanto las vitaminas prenatales que la joven consumía como la prueba de embarazo que confirmaba su estado de gestación.

"Él sabía que ella estaba embarazada. Yo tengo las pastillas prenatales que ella estaba tomando y también la prueba de embarazo", indicó.

Asimismo, relató que la pareja mantenía una relación de aproximadamente dos años y convivía en el apartamento donde ocurrió el hecho.

Antecedentes del caso

La tragedia ocurrió la madrugada del domingo 7 de junio en el sector Villa Cerro, de Higüey, donde Yaidy Chamil Cedeño Cedeño, de 32 años, resultó gravemente herida por arma blanca.

Las primeras informaciones indican que la mujer, quien tenía un embarazo de aproximadamente 20 semanas de gestación, fue trasladada alrededor de la 1:00 de la madrugada al Hospital Materno Infantil Provincial Nuestra Señora de La Altagracia por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Al momento de su ingreso, los médicos diagnosticaron un trauma abierto de tórax provocado por heridas de arma blanca, además de presentar un paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, falleció mientras recibía atenciones en el área de emergencia.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la víctima murió a consecuencia de una herida punzopenetrante en la parte superior de la espalda, lesión que le provocó un shock hemorrágico.

Las autoridades señalan como principal sospechoso a su pareja sentimental, Jobel Alberto Peralta Corporán, alias "Bertico".

Las pesquisas realizadas por el Ministerio Público y la Policía Nacional establecen que la relación de pareja estaba marcada por constantes conflictos y discusiones. Según testimonios obtenidos durante la investigación, las diferencias surgían debido al desacuerdo del hombre con los períodos prolongados que la mujer permanecía fuera de la vivienda.

Asimismo, las autoridades recopilaron informaciones que apuntan a que el imputado mantenía una actitud de control y vigilancia constante sobre la víctima, situación que habría generado frecuentes tensiones en la relación.

De acuerdo con la versión recogida por los investigadores, la noche del hecho el hombre habría seguido a la mujer hasta las proximidades de su residencia antes de presuntamente atacarla con un cuchillo.

La escena fue procesada por miembros de la Policía Científica, quienes colectaron un cuchillo de aproximadamente 14 pulgadas de longitud, levantado como evidencia para los análisis correspondientes.

El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan profundizando las investigaciones para esclarecer todos los detalles del caso y sustentar la acusación que será presentada ante los tribunales.

El caso ha generado consternación en la provincia La Altagracia, donde familiares, allegados y sectores de la sociedad esperan que el proceso judicial concluya con una sanción ejemplar contra el responsable, en caso de demostrarse su culpabilidad.