Envían a prisión a acusado de integrar banda relacionada con cinco homicidios en Elías Piña

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña. ( ARCHIVO )

El Ministerio Público acusa a un hombre de formar parte de una estructura criminal vinculada a varios hechos delictivos, incluidos cinco homicidios y una tentativa de homicidio que posteriormente terminó en muerte, ocurridos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 en la provincia Elías Piña.

Se trata de Yunior Mena Vicente, quien, de acuerdo con la acusación, habría participado junto a otros integrantes de una estructura encabezada por el fallecido Ranyer Encarnación Vicente, en hechos registrados principalmente en los municipios Juan Santiago y Hondo Valle.

Según una nota de prensa del órgano persecutor, el imputado actuó junto a Jhon Michel Lara Bocio, alias "el Gordo"; Eromartes Medina Díaz, alias "Erodis Marte"; y Adrián Sánchez, conocido como "Buzo", quienes actualmente cumplen prisión preventiva por su presunta vinculación con los casos investigados.

Un año de prisión preventiva

Tras estos señalamientos, el Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Elías Piña impuso 12 meses de prisión preventiva contra Mena Vicente, a solicitud del Ministerio Público, representado en audiencia por el fiscalizador Sócrates David Ogando.

El tribunal consideró que el imputado no contaba con los arraigos suficientes para enfrentar el proceso bajo otra medida de coerción y acogió la solicitud del Ministerio Público de declarar el caso complejo, debido a la pluralidad de hechos investigados, la cantidad de víctimas, la existencia de varios imputados y los indicios de una estructura de criminalidad organizada.

La acusación provisional establece que Mena Vicente habría violado varios artículos del Código Penal Dominicano relacionados con asociación de malhechores y homicidio, además de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Por disposición del tribunal, el imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña mientras avanza el proceso judicial.