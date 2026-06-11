Condenan hombre a 30 años de prisión por homicidio de otro en Baní

Un hombre condenado por homicidio deberá cumplir la pena en la Cárcel Pública de Baní-Hombres. ( FUENTE EXTERNA )

Los jueces del Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Peravia condenaron a 30 años de prisión a un hombre, tras hallarlo culpable del asesinato de otro en un hecho ocurrido en el sector Boca Canasta, en Baní.

El condenado, identificado como Roberto Belarminio Arias, deberá cumplir la pena en la Cárcel Pública de Baní-Hombres.

De acuerdo con una nota de prensa del Ministerio Público, durante el proceso judicial las fiscales Georgia T. Abreu y Gaudy Castillo presentaron las pruebas que demostraron la responsabilidad penal de Arias en el crimen.

Por el hecho, el tribunal lo declaró culpable de violentar los artículos 295, 296, 297 y 298 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Sobre el caso

De acuerdo con el órgano acusador, el hecho ocurrió el 28 de abril de 2025 en la calle María Trinidad Sánchez, del sector Boca Canasta, en Baní.

El Ministerio Público estableció que Roberto Belarminio Arias realizó un disparo contra José Manuel Herrera Moreta, alias "Nen", provocándole la muerte. La víctima sufrió una herida de bala con entrada en la cara anterolateral izquierda del cuello y salida por la cara lateral derecha del cuello.

Tras cometer el hecho, Arias emprendió la huida a bordo de una motocicleta, pero posteriormente fue arrestado. En el arresto se le ocupó el arma utilizada en el crimen: una pistola marca Taurus, modelo PT92AFS, calibre 9 milímetros, con cacha negra, serie TUE-49663, junto a su cargador marca Magticher.